World Triathlon Cup Edmonton, Paola Sacchi bronzo: Italia protagonista con tre azzurre in top ten

Splendida prova azzurra in Canada: Sacchi conquista il suo miglior risultato internazionale, Mallozzi chiude quarta al photofinish e Prestia settima. Tra gli uomini De Nigro miglior italiano.

Notte di grandi emozioni per l’Italia nella World Triathlon Cup di Edmonton. Paola Sacchi ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella gara femminile, centrando il miglior risultato internazionale della sua carriera.

Alle sue spalle, altra grande prova azzurra con Beatrice Mallozzi quarta dopo una volata decisa al photofinish e Angelica Prestia settima. Tre italiane in top ten, a cui si aggiunge il quindicesimo posto di Ilaria Zane, per un bilancio complessivo di quattro azzurre tra le prime quindici.

World Triathlon Cup Edmonton, Sacchi bronzo

La gara femminile è stata dominata da Taylor Knibb, vincitrice della tappa canadese, e da Marta Kropko, seconda al traguardo.

Alle loro spalle si è sviluppata la battaglia per il bronzo, con l’Italia grande protagonista.

Paola Sacchi è uscita tra le prime dalla frazione di nuoto, si è inserita subito nel gruppo inseguitore delle due battistrada e ha poi costruito la sua medaglia con una grande corsa finale.

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Volata azzurra tra Sacchi e Mallozzi

Il bronzo si è deciso in una volata tutta italiana.

Sacchi ha avuto la meglio su Beatrice Mallozzi, quarta per pochi centesimi al photofinish. Per Mallozzi resta comunque una prestazione di altissimo livello, che le permette di eguagliare il miglior risultato individuale ottenuto lo scorso anno a Huatulco.

La romana era uscita 26ª dal nuoto, ma grazie a una transizione veloce è riuscita a entrare nel primo gruppo inseguitore insieme a Sacchi, restando in corsa per il podio fino all’ultimo metro.

Prestia settima, Zane in top 15

Ottima anche la prova di Angelica Prestia, settima al traguardo.

L’azzurra si era inserita nel secondo gruppo inseguitore, poi rientrato sul primo a pochi metri dalla zona cambio dopo i 20 chilometri di ciclismo. Prestia è rimasta in lotta con le altre azzurre fino ai 500 metri finali, quando l’allungo per il podio ha sgranato il gruppo.

Ilaria Zane, anche lei nel secondo gruppo durante la frazione ciclistica, ha chiuso al quindicesimo posto con una buona corsa finale in recupero.

La cronaca della gara femminile

Nella frazione di nuoto da 750 metri, Knibb e Kropko hanno subito guidato il gruppo. Paola Sacchi è uscita in settima posizione, Prestia in quattordicesima, mentre Mallozzi e Zane si trovavano più indietro.

La transizione ha lanciato Knibb e Kropko nei 20 chilometri di ciclismo, con Weber inizialmente in scia ma presto costretta a cedere.

All’inseguimento si è formato un gruppo di circa dodici atlete con Sacchi e Mallozzi, mentre Prestia e Zane erano nel terzo gruppo. Prima della T2 i gruppi si sono compattati, ma Knibb e Kropko hanno iniziato la corsa con oltre un minuto di vantaggio.

Knibb ha poi preso il comando solitario, Kropko ha mantenuto la seconda posizione e alle loro spalle si è accesa la sfida per il bronzo, risolta dalla volata vincente di Sacchi su Mallozzi.

Gara maschile, De Nigro miglior azzurro

Nella gara maschile il miglior italiano è stato Euan De Nigro, sedicesimo al traguardo.

Samuele Angelini ha chiuso in 26ª posizione, Miguel Espuna Larramona in 33ª, Nicola Azzano in 39ª. Ritiro invece per Pietro Giovannini.

La vittoria è andata al britannico Solomon Okrafo Smart, protagonista di una volata spettacolare a quattro. Secondo il canadese Tyler Mislawchuk, terzo lo statunitense Reese Vennerson. Beffa per il francese Nathan Grayel, fuori dal podio al photofinish.

La cronaca della gara maschile

Nel nuoto Dylan McCullough ha guidato il gruppo, con gli azzurri Azzano e De Nigro nelle prime posizioni in uscita dall’acqua.

Dopo la prima transizione è andato via un gruppo di 17 atleti, con De Nigro presente. Azzano, Espuna e Angelini sono entrati nel secondo gruppo, mentre Giovannini è finito nel terzo e si è poi ritirato nella frazione ciclistica.

Nel corso dei 20 chilometri in bici, i gruppi si sono ricongiunti prima dell’ultima tornata, portando oltre quaranta atleti davanti. Nella corsa finale, il ritmo imposto dal cileno Andree Buc e poi dai canadesi Mislawchuk e Sobey ha selezionato il gruppo.

Agli ultimi 500 metri sono rimasti in quattro a giocarsi il successo, con Okrafo Smart capace di imporsi davanti a Mislawchuk e Vennerson.

Prossimo appuntamento: la Mixed Relay

Il weekend canadese della World Triathlon Cup di Edmonton proseguirà domenica 19 luglio con la Mixed Relay.

La partenza è prevista alle 14.30 locali, quando in Italia saranno le 22.30.