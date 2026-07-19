Mondiali Giovanili arrampicata, Gradaschi in semifinale dopo la prima giornata: oggi Lead U19, domani emozioni live su Climbing TV

Ad Arco le qualifiche Lead U17 di ieri sono state interrotte per circa un’ora dalla pioggia. Carolina Gradaschi centra il pass per la semifinale, oggi spazio alle qualifiche Lead U19 e da domani le fasi decisive saranno in diretta su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

La prima giornata dei World Climbing Youth Championships 2026 di Arco ha regalato subito intensità, spettacolo e anche qualche imprevisto. Ieri, sabato 18 luglio, il programma è stato interamente dedicato alle qualifiche Lead Under 17, temporaneamente interrotte per circa un’ora a causa di un forte acquazzone.

Sulle storiche pareti del Rock Master, all’interno del Climbing Stadium, Centro Tecnico Federale FASI, i giovani specialisti della difficoltà hanno affrontato tracciati di alto livello tecnico, selettivi e impegnativi. Per l’Italia la buona notizia è arrivata da Carolina Gradaschi, capace di conquistare il pass per la semifinale.

Oggi, domenica 19 luglio, il Mondiale Giovanile prosegue con le qualifiche Lead Under 19. Domani, lunedì 20 luglio, sarà invece una giornata chiave: semifinali e finali Lead U17 e U19 saranno trasmesse in diretta su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

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Mondiali Giovanili di arrampicata, la prima giornata ad Arco

L’apertura agonistica del Mondiale Giovanile è stata dedicata alla difficoltà Under 17.

La pioggia ha temporaneamente fermato le gare, imponendo una sospensione di circa un’ora, ma il programma è poi ripreso regolarmente sulle pareti del Climbing Stadium.

Gli atleti hanno dovuto confrontarsi con vie complesse, pensate per selezionare i migliori interpreti della specialità. Il livello della competizione si è rivelato subito molto alto, confermando la qualità della rassegna iridata giovanile.

Lead U17 maschile, tripletta giapponese

Nel comparto maschile è stato il Giappone a dominare la scena.

Kazuki Nakata ha chiuso in testa alla classifica, risultando l’unico atleta capace di raggiungere il top su entrambe le vie di qualificazione.

Alle sue spalle si sono piazzati i connazionali Taketo Saiki e Haku Ishida, completando una tripletta tutta giapponese.

Per la squadra italiana, Sam Da Pozzo e Riccardo Rizzoli hanno concluso rispettivamente in 34ª e 35ª posizione. Andrea Locatelli ha invece terminato la propria prova al 42° posto.

Gradaschi centra la semifinale nella Lead U17 femminile

Anche nella gara femminile la prima posizione è andata a un’atleta giapponese: Arisa Hayashi.

Alle sue spalle si sono piazzate le due rappresentanti cinesi Yijing Lu e Meini Li.

In casa Italia, la copertina è per Carolina Gradaschi. La campionessa italiana giovanile Lead ha chiuso le qualifiche in 22ª posizione, conquistando l’accesso alla semifinale riservata alle migliori 24 atlete.

Le altre azzurre in gara, Chiara Franceschi e Giorgia Zanetti, hanno terminato rispettivamente al 42° e al 56° posto.

Il commento del tecnico Luca Bana

Il tecnico della Nazionale Lead, Luca Bana, ha sottolineato l’impegno degli azzurri e il valore del risultato ottenuto da Gradaschi.

“I nostri atleti hanno dato il massimo e Carolina ha centrato la semifinale. Le vie erano sicuramente complesse e, per alcuni ragazzi, si trattava della prima esperienza in una competizione di questo livello, quindi anche l’emozione ha giocato la sua parte”, ha dichiarato.

“È stata comunque una bella gara, molto combattuta, con tanti atleti forti e un livello competitivo davvero elevato. C’è ancora da lavorare duramente, ma ci sono buoni margini di crescita”.

Oggi le qualifiche Lead Under 19

Dopo la prima giornata dedicata agli Under 17, oggi, domenica 19 luglio, il programma dei Mondiali Giovanili di Arco prosegue con le qualifiche Lead Under 19.

Sarà un’altra giornata importante per gli appassionati di corda e imbrago, con i migliori giovani interpreti internazionali della difficoltà chiamati a cercare il pass per le fasi decisive.

L’evento continua così a trasformare Arco nel centro mondiale dell’arrampicata giovanile, tra agonismo, tecnica e confronto internazionale.

Domani le fasi decisive in diretta su Climbing TV

Domani, lunedì 20 luglio, spazio alle semifinali e finali Lead Under 17 e Under 19, che saranno trasmesse in diretta su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

La programmazione live inizierà alle ore 9.00 con le semifinali Lead U17. Le finali della stessa categoria sono previste alle ore 20.00.

Sempre lunedì 20 luglio, appuntamento anche con la Lead U19: semifinali alle ore 14.00 e finali alle ore 21.00.

Il programma live su Climbing TV

Lunedì 20 luglio

Lead U17: semifinali ore 9.00, finali ore 20.00

Lead U19: semifinali ore 14.00, finali ore 21.00

Martedì 21 luglio

Speed U17: qualifiche ore 11.00, finali ore 20.30

Speed U19: qualifiche ore 17.15, finali ore 21.30

Venerdì 24 luglio

Boulder U17: semifinali ore 9.00, finali ore 18.00

Sabato 25 luglio

Boulder U19: semifinali ore 9.00, finali ore 18.00

Come seguire i Mondiali Giovanili su Sportface TV

Le fasi decisive dei Campionati Mondiali Giovanili di arrampicata saranno disponibili su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Per seguire le dirette sarà possibile collegarsi a tv.sportface.it oppure scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV.