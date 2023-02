Fifa: Del Piero, Djorkaeff, Njitap e Kharja visitano l’ospedale Debré di Parigi

Quattro leggende della Fifa hanno visitato l’ospedale universitario Robert Debré di Parigi e incontrato alcuni piccoli pazienti. Erano presenti Youri Djorkaeff, Alessandro Del Piero, Geremi Njitap e Kharja. Le quattro leggende hanno iniziato la giornata trascorrendo del tempo con circa 20 bambini dei reparti di cardiologia, nefrologia e gastroenterologia, prima di incontrarsi in una delle sale comuni dell’ospedale con altri 20 pazienti dell’unità di psichiatria infantile. “È stata una giornata emozionante. Abbiamo fatto visita ai bambini e ai loro genitori, nonché ai medici e alle infermiere che si prendevano cura di loro. Abbiamo trascorso un po’ di tempo con loro, portando loro un sorriso e raccontando loro alcune famose storie di calcio”, ha commentato Djorkaeff. “Oggi è stato davvero toccante. All’inizio è stato uno spettacolo triste, perché ti trovi di fronte a tutti questi bambini che lottano per la loro salute. Ma non ci è voluto molto per renderci conto che c’è molto di più, perché puoi vedere la forza, la speranza e la fiducia in loro e il sorriso che hanno per te. Mi sento così fortunato. Ero così felice di essere lì e di passare del tempo con loro, parlare con loro e condividere alcune esperienze”, ha raccontato Del Piero.