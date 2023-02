Ranking Atp aggiornato a lunedì 27 febbraio: Fritz debutta in top-5, Sinner perde una posizione

Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 27 febbraio. Carlos Alcaraz con la finale a Rio de Janeiro si porta a solamente duecento punti dalla prima posizione mondiale ancora occupata da Novak Djokovic. Taylor Fritz sfrutta i punti in scadenza di Rublev e Nadal e fa il suo best ranking in top-5, e continua a risalire anche Daniil Medvedev, che questa settimana è al settimo posto. Jannik Sinner perde una posizione dopo il successo di Norrie in Brasile, mentre non ci sono da segnalare movimenti per quanto riguarda Musetti e Berrettini. Qualche posizione guadagnata invece da Sonego e Fognini. Di seguito la classifica aggiornata.

Ranking Atp aggiornato a lunedì 27 febbraio

Novak Djokovic 6.980 Carlos Alcaraz 6.780 Stefanos Tsitsipas 5.805 Casper Ruud 5.515 Taylor Fritz 3.660 Andrey Rublev 3.405 Daniil Medvedev 3.320 Rafael Nadal 3.315 Felix Auger-Aliassime 3.245 Holger Rune 3.161

GLI ITALIANI

13. Jannik Sinner 2.655 (-1)

18. Lorenzo Musetti 1.855 (=)

24. Matteo Berrettini 1.690 (=)

67. Lorenzo Sonego 745 (+4)

82. Fabio Fognini 643 (+4)

91. Marco Cecchinato 592 (-1)