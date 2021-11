MOVIOLA – Marsiglia-Lazio: trattenuta di Acerbi su Milik, rigore per i padroni di casa

by Sofia Cioli

Francesco Acerbi, Lazio - Foto Antonio Fraioli

Al 29′ del primo tempo della sfida tra Marsiglia e Lazio, valida per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2021/2022, un contatto in area di rigore dei biancocelesti tra Acerbi e Milik ha scatenato le proteste dei padroni di casa, dopo che l’arbitro ha lasciato proseguire il gioco. Ma un check del Var ha fatto cambiare idea al direttore di gara, che ha concesso rigore all’OM. Arkadiusz Milik non fallisce e la squadra francese è meritatamente in vantaggio.