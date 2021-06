Pagelle Francia-Germania 1-0, voti e tabellino Euro 2020

by Antonio Sepe

Le pagelle di Francia-Germania 1-0, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la prima giornata della fase a gironi di Euro 2020. Successo di misura per i transalpini, che partono con una vittoria ed ottengono tre punti importanti grazie all’autorete di Mats Hummels. Di seguito i voti ai protagonisti.

FRANCIA (4-3-1-2): Lloris 6; Pavard 6, Varane 6.5, Kimpembe 7, Hernandez 6.5; Pogba 7, Kanté 7, Rabiot 6 (50’ st Dembelé sv); Griezmann 6.5; Mbappè 7, Benzema 6.5 (44’ st Tolisso sv).

In panchina: Mandanda, Maignan, Zouma, Digne, Koundé, Lenglet, Lemar, Coman, Ben Yedder, Giroud.

Allenatore: Deschamps 6.5.

GERMANIA (3-4-3): Neuer 6; Ginter 6 (42’ st Emre Can sv), Hummels 5, Rudiger 6; Kimmich 5.5, Kroos 6.5, Gundogan 5.5, Gosens 6 (43’ st Volland sv); Havertz 5 (29’ st Sané 6), Muller 6, Gnabry 6 (29’ st Werner 6).

In panchina: Trapp, Leno, Halstenberg, Klostermann, Gunter, Sule, Koch, Neuhaus.

Allenatore: Loew 5.

RETE: 20’ pt Hummels (aut).

ARBITRO: Del Cerro Grande (Spagna) 5.5.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Kimmich. Angoli: 5-3 per la Germania. Recupero: 1’ pt, 8’ st.