Formazioni ufficiali Udinese-Ascoli, Coppa Italia 2021/22

by Valerio Carriero

Luca Gotti (foto Mech867 CC BY-SA 4.0)

Le formazioni ufficiali di Udinese-Ascoli, match valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2021/22. Prima uscita ufficiale dei friulani allenati da Luca Gotti, così come per l’Ascoli che non ha sfigurato nell’ultima amichevole contro il Napoli. Alla Dacia Arena il calcio d’inizio è previsto per le 20.45 di venerdì 13 agosto, su Sportface potrete restare aggiornati con live testuale, cronaca, highlights e tanto altro.

UDINESE – Silvestri; Stryger Larsen, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Cristo Gonzalez.

ASCOLI – Leali; Salvi, Avlonitis, Botteghin, D’Orazio; Collocolo, Buchel, Eramo; Fabbrini; Bidaoui, Dionisi.