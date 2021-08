Formazioni ufficiali Fiorentina-Cosenza, Coppa Italia 2021/22

by Valerio Carriero

Dusan Vlahovic - Foto Antonio Fraioli

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cosenza, match valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2021/22. Prima panchina ufficiale per Vincenzo Italiano con i viola, opposti ai calabresi riammessi in B dopo l’esclusione del Chievo. Appuntamento al ‘Franchi’ con il calcio d’inizio alle 21.00 di venerdì 13 agosto, su Sportface potrete consultare live in tempo reale, cronaca, highlights e molto altro sul match di riferimento.

FIORENTINA – Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Pulgar, Maleh; Callejon, Bonaventura, Gonzalez; Vka

COSENZA – Matosevic, Venturi, Minelli, Tiritiello; Corsi, Prestianni, Maresca, Florenzi, Panico; Arioli, Sueva