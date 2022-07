Calcio: l’ex azzurro Pellé si sposa ad Ostuni con la modella ungherese Varga

by Christian Poliseno

Si è spostato ad Ostuni, in Puglia, in provincia di Brindisi, l’ormai ex attaccante della Nazionale italiana di calcio Graziano Pellè insieme alla modella ungherese Viktoria Varga. Dopo la cerimonia nuziale, i due hanno proseguito la festa con un parti vip all’interno della masseria di proprietà della famiglia Mondadori. Tanti gli invitati, tra cui anche diversi compagni, personaggi dello spettacolo e della moda. Ricordiamo che Pellé è originario della provincia di Lecce.