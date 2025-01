Nel primo giorno dell’anno si chiude il diciannovesimo turno di Premier League con l’Arsenal che risponde alla netta vittoria del Liverpool. Nel posticipo giocato quest’oggi, i Gunners si sono imposti per 3-1 in trasferta nello stadio del Brentford, riuscendo a rimontare l’iniziale gol di svantaggio. Ad aprilre le marcature è stato infatti Bryan Mbeumo, che ha al 13′ trova spazio sulla destra, si accentra e beffa con un tiro sul primo palo l’estremo difensore avversario Raya. La reazione della squadra di Arteta, che schierava Calafiori dal 1′ (Jorginho è invece entrato nel finale) però non tarda ad arrivare.

Alla mezz’ora il pareggio è opera di Gabriel Jesus, il più lesto in area di rigore dopo un’azione molto confusa caratterizzat da vari batti e ribatti tra i giocatori delle due squadre. Alla fine è proprio l’autore del primo gol Mbeumo a perdere il pallone nei pressi dell’area di rigore, Partey va alla conclusione e trova la respinta di Flekken, sulla quale Jesus si avventa con un colpo di testa che vale il pari. Il risultato non cambia fino all’intervallo, ma bastano pochi minuti della ripresa per vedere tutta un’altra partita.

Al 50′ i Gunners sono ancora una volta abbastanza fortunati, perché su un corner dalla destra nasce un’altra azione confusa in area e alla fine è Merino a infilare in rete con il suo destro il 2-1. Il Brentford accusa il colpo e nel giro di pochi minuti capitola: al 53′ bel cross di Nwaneri, la difesa allontana male il pallone e Martinelli sigla quello che è il definitivo 3-1.

DICIANNOVESIMA GIORNATA

29/12: Leicester – Manchester City 0:2 (Savinho, Haaland)

Crystal Palace – Southampton 2:1 (Chalobah, Eze; Dibling)

Everton – Nottingham Forest 0:2 (Wood, Gibbs-White)

Fulham – Bournemouth 2:2 (Jimenez, Wilson; Evanilson, Ouattara)

Tottenham – Wolverhampton 2:2 (Bentancur, Johnson; Hwang, Larsen)

West Ham – Livepool 0:5 (Diaz, Gakpo, Salah, Alexander-Arnold, Jota)

30/12: Aston Villa – Brighton 2:2 (Watkins, Rogers; Adingra, Lamptey)

pswich – Chelsea 2:0 (Delap, Hutchinson)

Manchester United – Newcastle 0:2 (Isak, Joelinton)

01/01: Brentford – Arsenal 1:3 (Mbeumo; Jesus, Merino, Martinelli)

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool che si mantiene in testa alla classifica dopo la diciannovesima giornata: +6 sull’Arsenal ma con una partita in meno giocata. Stupisce ovviamente il Nottingham Forest, che reduce da cinque successi consecutivi ora è terza davanti al Chelsea che dopo un grande avvio di stagione ha rallentato leggermente durante questi turni natalizi. Fa senz’altro impressione vedere il Manchester City in sesta piazza dietro anche al Newcastle che è in gran ripresa nell’ultimo periodo, mentre per trovare l’altra squadra di Manchester bisogna scendere fino alla quattordicesima posizione: sono lì i Red Devils con i loro 22 punti. Al momento in zona retrocessione Ipswich (che però si sta risollevando), Leicester e il povero Southampton molto distante dalla quota salvezza.

Liverpool 45 (una partita in meno) Arsenal 39 Nottingham 37 Chelsea 35 Newcastle 32 Manchester City 31 Bournemouth 30 Fulham 29 Aston Villa 29 Brighton 27 Tottenham 24 Brentford 24 West Ham 23 Manchester United 22 Crystal Palace 20 Everton 17 (una partita in meno) Wolverhampton 16 Ipswich 15 Leicester 14 Southampton 6

IL PROSSIMO TURNO: VENTESIMA GIORNATA

Questo fine settimana si torna di nuovo in campo per il ventesimo turno: l’Arsenal è attesa da un’altra trasferta contro il Brighton, mentre il Liverpool giocherà ad Anfield contro un Manchester United che prova a uscire da una crisi senza fine. Altro impegno complicato per il Manchester City, che attende il West Ham, mentre il Chelsea sfida il Crystal Palace.

04/01: Tottenham – Newcastle

Crystal Palace – Chelsea

Manchester City – West Ham

Southampton – Brentford

Aston Villa – Leicester

Bournemouth – Everton

Brighton – Arsenal

05/01: Fulham – Ipswich

Liverpool – Manchester United

06/01: Wolverhampton – Nottingham Forest