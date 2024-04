Manchester United e gli infortuni, Ten Hag: “Capitano, non puoi impedirli”

“Gli infortuni? Non puoi impedirli e vedete anche che non siamo solo noi. Gli standard della Premier League, in termini di intensità, sono così alti e il sovraccarico nel programma di lavoro, anche con il calcio internazionale, è così enorme”. Così, Erik Ten Hag, tecnico del Manchester United, in conferenza stampa prima del big match con il Chelsea di Mauricio Pochettino.

Il tecnico olandese ha parlato parecchio delle defezioni del suo United durante la stagione, ma ci è tornato sopra in maniera importante nell’ultima conferenza sottolineando come il problema stia piano piano rientrando: “Abbiamo tutti i nazionali nella nostra rosa e vedete che non siamo solo noi. Il Manchester City ha problemi, il Liverpool ha problemi, il Newcastle ha problemi, ci sono molte altre squadre. In questo momento, soprattutto il reparto di difesa sta lottando. Ma a centrocampo e in attacco i giocatori sono a disposizione”.

Dopodiché l’allenatore dei Red Devils ha parlato della stagione nel complesso fino ad ora: “A volte non giochi bene, ma siamo il Manchester United e devi comunque vincere. Quando vinci, non puoi farlo come abbiamo fatto noi. E questa è la delusione più grande per me. Dobbiamo anche vedere la linea di crescita su un lungo periodo e direi che da Natale in poi è stata positiva. Andiamo avanti”.

Infine, dopo aver tirato le somme, esprime tutto il suo rammarico: “Sono nel calcio da abbastanza tempo per saperlo, ed è quello che alcuni di voi dovrebbero anche capire: cose del genere succedono”.