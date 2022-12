Manchester City, Guardiola: “Non abbiamo giocatori, ma cervelli del calcio ci obbligano a giocare”

“Abbiamo quattro, cinque giocatori della prima squadra ancora fuori, e dovremo vedere come torneranno. Non abbiamo giocatori a disposizione, ma i cervelli del calcio hanno prodotto questo calendario dopo le loro riflessioni, per cui ora dobbiamo giocare“. È decisamente polemico Pep Guardiola, al termine dell’amichevole del suo Manchester City contro il Girona, in vista dei prossimi impegni ufficiali dei Citizens, a partire dalla partita di Carabao Cup del prossimo giovedì 22 dicembre contro il Liverpool.