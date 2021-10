Liga 2021/2022, l’Atletico Madrid stende il Barcellona: 2-0, Koeman rischia?

by Michele Muzzarelli

Diego Simeone - Foto Carlos Delgado CC BY-SA 3.0

L’Atletico Madrid ha battuto il Barcellona per 2-0 nell’anticipo dell’ottava giornata della Liga 2021/2022. Un risultato che permette agli uomini di Simeone di raggiungere i cugini del Real in testa alla classifica, anche se le Merengues hanno ovviamente giocato una partita in meno. Altro stop invece per i blaugrana, con la panchina di Ronald Koeman sempre più in bilico nonostante la conferma arrivata dai vertici societari nelle scorse ore.

La cronaca – Le prime occasioni del match vedono subito l’Atletico pericoloso, con Lemar prima e Joao Felix poi che non inquadrano la porta dopo ottime combinazioni in velocità. Il Barcellona fatica e al 24′ capitola: i Colchoneros infatti passano in vantaggio proprio grazie a Lemar, lanciato in profondità da Suarez e abile a trafiggere ter Stegen con un potente sinistro sotto la traversa. Il Barcellona prova a reagire con Coutinho, che sfiora il palo con il destro. Sono però episodi quasi casuali, perchè l’Atletico dà l’impressione di potersi infilare a piacimento nella retroguardia blaugrana. Così Suarez prima si divora il raddoppio, poi però al 44′ non fa sconti quando Lemar ricambia il favore con un assist al bacio in campo aperto.

Nel secondo tempo il Barcellona avrebbe anche l’occasione per riaprire la partita, ma stavolta Coutinho si fa murare da Oblak. L’Atletico trova spazi in ripartenza, ma Joao Felix non è abbastanza concreto per battere ter Stegen e chiudere la contesa. I blaugrana tra l’altro non riescono a creare pericoli concreti negli ultimi 25 minuti, un dato che la dice lunga sul momento davvero difficile per la squadra catalana.