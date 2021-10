Sassuolo-Inter, Dzeko: “Entrato in campo per fare la differenza”

by Matteo Di Gangi

Mapei Stadium Sassuolo, foto RegSim

“Scudetto? Dobbiamo guardare di partita in partita. Alla Lazio penseremo dopo la sosta”. Lo ha detto l’attaccante dell’Inter Edin Dzeko, nuovamente decisivo grazie ad un gol e ad un rigore conquistato nel 2-1 esterno dei nerazzurri sul Sassuolo. Decisivi i cambi di Inzaghi nella ripresa: “Siamo entrati in campo per fare la differenza e per fare quel che ci chiedeva il mister – ha detto il bosniaco a Sky Sport – Differente rendimento tra Champions e Serie A? Dal divano è tutto più facile, ma il calcio è così: oggi sbagli, domani fai gol. Questa vittoria è fondamentale”. L’ultimo nuovo acquisto interista con sei gol nelle prime sette partite è stato Ronaldo: “Provo a dare sempre il massimo per questa squadra, è per questo motivo che l’Inter mi ha preso”.