Formazioni ufficiali Real Madrid-Villarreal, Liga 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Real Madrid e Villarreal, sfida valida per la diciassettesima giornata di Liga 2023/2024. Scavalcati dal Girona dopo il passo falso contro il Betis, i ragazzi di Ancelotti vanno a caccia dei tre punti per riprendersi temporaneamente la vetta e mettere pressione ai rivali. Chiamato ad un’impresa invece il Villarreal, che avrà bisogno di una gara perfetta per impensierire i Blancos. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di domenica 17 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI REAL MADRID-VILLARREAL

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas, Rüdiger, Alaba, Mendy; Kroos, Modric, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Brahim.



VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Altimira, Albiol, Mandi, Pedraza; Baena, Capoue, Parejo, Ilias; Morales, Gerard Moreno.