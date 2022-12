Barcellona, Xavi: “Cercheremo di convincere Busquets a restare, ma è una sua decisione”

Il tecnico del Barcellona, Xavi, del derby contro l’Espanyol valevole per la quindicesima giornata de La Liga 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa trattando diversi temi: “Busquets? È una sua decisione. Per me è molto importante ma dipenderà da lui. Cercheremo di convincerlo a restare. Non abbiamo parlato con lui di rinnovo, abbiamo davanti sei mesi e vediamo come va. Siamo concentrati su questa stagione, non possiamo fare piani per la prossima. Mercato? Sono contento di quelli che ho e con questi ci giocheremo i quattro titoli per cui siamo in corsa. Ad oggi ci mancherà solo Piquè, io preferisco che non vada via nessuno e se non arriva nessuno va bene lo stesso. Sono felice di quelli che ho e con questi spero di vincere qualcosa”.

Per quanto riguarda la partita di sabato, invece, l’allenatore si è detto fiducioso: “Ho buone sensazioni, in queste due settimane ci siamo allenati bene, credo che arriviamo bene alla ripresa. Mi aspetto di ricominciare da dove abbiamo lasciato”.