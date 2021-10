Beach volley, Sardegna Finals 2021: prende il via il torneo, tre coppie azzurre protagoniste

by Daniele Forsinetti

Olimpiadi Tokyo 2020 - Davide Lupo e Paolo Nicolai - Foto Luca Pagliaricci / GMT Sport

Tutto pronto per l’inizio delle Sardinia Beach Finals, ultimo appuntamento del calendario internazionale di beach volley che prenderà il via nella giornata di domani. In campo tre coppie che rappresenteranno i colori italiani, quelle composte da Marta Menegatti e Valentina Gottardi, Paolo Nicolai e Daniele-Lupo, Enrico Rossi e Adrian Carambula. Nel tabellone maschile scenderanno subito in campo Carambula e Rossi contro Mol-Sorum nel match d’esordio in programma alle ore 16.30. Un’ora più tardi invece, sarà la volta di Menegatti e Gottardi, che se la vedranno contro le svizzere campionesse d’Europa Bestschart-Huberli. Lupo e Nicolai affronteranno gli olandesi Varenhorst/Van de Velde nel match d’esordio in programma sempre alle ore 19.30.

Gli azzurri, nel giorni di vigilia, hanno raccontato le loro sensazioni. Paolo Nicolai: “Le Sardinia Beach Finals rappresentano l’ultimo appuntamento dell’anno e abbiamo voglia di far bene, giocare in casa poi ci dà uno stimolo ancora maggiore. Per noi è motivo di grande orgoglio essere di nuovo tra le prime coppie del ranking, negli ultimi anni il livello si è alzato tantissimo e ci sono coppie di assoluto valore che non sono riuscite ad entrare tra le migliori dieci. Da parte nostra dovremo farci trovare pronti e affrontare le difficoltà che incontreremo durante le Finals. Daniele Lupo: “Il nostro obiettivo in questo torneo è sempre quello di cercare un miglioramento continuo partita dopo partita. Sarà sicuramente una competizione molto dura, ci saranno le migliori dieci coppie al mondo e ci aspettiamo match con un grandissimo livello di gioco. Noi arriviamo a questo appuntamento con la giusta carica”.

Anche le donne hanno fatto sentire la loro carica in vista dell’esordio. Marta Menegatti: “Ci siamo preparate bene per questo importante appuntamento. Veniamo da un periodo intenso di allenamento che abbiamo affrontato con grande entusiasmo, per noi essere qui è un motivo di grande orgoglio. Qui a Cagliari vogliamo mettere in campo il nostro miglior beach volley e non vediamo l’ora di iniziare questa avventura. Per me è stata una stagione veramente moto intensa, un processo di qualifica olimpica molto travagliato che comunque alla fine si è concluso con la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo”. Valentina Gottardi: “Sono entusiasta di essere qui e di poter competere con le migliori coppie del mondo. E’ la mia prima partecipazioni alle finali del World Tour e cercherò di giocare al meglio divertendomi”.