Serie A1 basket 2022/23: vittoria casalinga per Milano, Trento battuto 78-65

Tra i match previsti nel programma della 17esima giornata di Serie A1 di basket maschile 2022/23, sono andati in scena match importanti per la zona alta della classifica e per la zona salvezza. Ecco i risultati e i racconti di quattro delle sei sfide previste quest’oggi:

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 78-65

78-65 nel match tra EA7 Emporio Armani Milano e Dolomiti Energia Trentino, partita valida per la 17esima giornata di Serie A1 di basket 2022/23. Grande vittoria dunque per l’Olimpia al Mediolanum Forum, che permette ai padroni di salire a quota 26 punti in classifica.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

Il match ha visto un dominio dell’Olimpia Milano per due quarti, in cui Trento ha molte difficoltà a tenere il ritmo dei padroni di casa. Dopo l’intervallo lungo però gli uomini di Messina calano al tiro e permettono a Trento di rientrare in partita. L’ultimo quarto così è pura lotta sul campo e a scamparla sono i padroni di casa, grazie alle grandi prestazioni al tiro di Stefano Tonut, con 14 punti segnati, e di Luwawu-Cabarrot, anche lui autore di 14 marcature.

In aggiornamento