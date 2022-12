Serie A basket 2022/23: Treviso batte Brindisi, successo Venezia a Reggio Emilia

Tra i match previsti nel programma dell’undicesima giornata di Serie A di basket maschile 2022/23, ci sono stati quelli di Treviso e Reggio Emilia. Ecco i risultati dei due match:

NUTRIBULLET TREVISO-HAPPY CASA BRINDISI 73-68

73-68 nel match tra Nutribullet Treviso e Happy Casa Brindisi, partita valida per l’undicesima giornata di Serie A di basket 2022/23. Grande vittoria dunque per Treviso al Palaverde, che permette ai padroni di casa di salire al 14esimo posto in classifica con 6 punti.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-UMANA REYER VENEZIA 101-115

10-115 nel match tra Unahotels Reggio Emilia e Umana Reyer Venezia, partita valida per l’undicesima giornata di Serie A di basket 2022/23. Grande vittoria dunque per Venezia al Palabigi, che gli permette di salire al settimo posto in classifica con 12 punti.

