LIVE – Reggio Emilia-Venezia 101-115, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Reggio Emilia-Venezia, sfida valida come undicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Seconda partita per Dragan Sakota da coach dell’UNAHOTELS, ereditata con il compito di risollevare le sorti della stagione, fin qui decisamente sotto le aspettative, ma con un calendario decisamente non favorevole: dopo l’Olimpia Milano, infatti, ecco il confronto con un’altra formazione di alta classifica. I lagunari, però, finora hanno vinto solo una volta in trasferta in campionato, perdendo quattro delle cinque partite giocate lontano dalle mura amiche. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 18 dicembre sul parquet del PalaBigi, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

REGGIO EMILIA-VENEZIA 101-115

FINISCE QUI! 101-115

3.00 – Allunga ancora Venezia, 98-109

4.00 – Otto punti consecutivi di venezia, 98-106

00.00- Si conclude il primo overtime sul 98-98

1.00- 2/2 dai liberi per Venezia, poi tripla di Granger! Cinciarini in penetrazione. 98-97

2.00- 1/2 di Willis dai liberi, poi tripla di Vitali! 96-92

3.00- 2/2 dai liberi per Reggio Emilia con Hopkins. 93-91

4.00- Due liberi a segno sia per Reggio Emila che per Venezia! 91-91

5.00- Si riparte!

FINE ULTIMO QUARTO

00.00- Si va all’overtime!

00.50- Reggio Emilia pareggia! 89-89

1.00- Spissu dai liberi per Venezia, poi Vitali 2/2 dai liberi. 85-89

2.00- Cinciarini con i liberi prova a tener viva Reggio Emilia, ma Moraschini è precisissimo da tre! 83-87

4.00- Reggio Emilia con Hopkins prova a rimanere in partita! 76-85

6.00- Venezia mantiene il suo vantaggio sul 72-83!

8.00- Tanti errori a canestro, ma i primi punti sono di Venezia. Poi tripla di Cinciarini. 68-78

10.00- Si riparte!

FINE TERZO QUARTO

00.00- Finisce il terzo quarto sul 65-76

2.00- Reggio Emilia prova a farsi sotto, ma Spissu mette a segno una tripla! 60-70

4.00- Cinciarini da tre, risponde Spissu! 53-63

6.00- Venezia allunga su Reggio Emilia. 50-59

8.00- Tripla di Granger, ma Hopkins segna da due in sospensione! 50-53

10.00- Si riparte!

FINE SECONDO QUARTO

00.00- Finisce il secondo quarto sul 46-50.

1.00- Ancora Cinciarini a segno in contropiede. 39-47

3.00- Moraschini da due e poi Cinciarini da due! 37-47

5.00- 1/2 dai liberi per Strautins, poi Tessitori da due. 32-44

6.30- Strautins da due in sospensione. 31-42

7.00- Da tre Vitali in contropiede! 28-42

7.30- Tessitori da due in sospensione! 25-41

8.00- Freeman da due in contropiede. 25-39

9.00- Tripla di Freeman, poi da due in sospensione Burjanadze. 25-37

10.00- Si riparte!

FINE PRIMO QUARTO

00.00- Si conclude il primo quarto 23-34.

2.00- Venezia mantiene il suo vantaggio! 21-26

3.00- Cinciarini a segno da due! 19-23

4.00- Spissu e Watt portano Venezia sul 17-23

5.00- Tripla di Moraschini! 9-17

6.00- Moraschini macina punti e porta Venezia sul 7-14.

8.00- 2/2 dai liberi per Anim, poi Derek! 5-8

9.00- Tripla di Spissu e Granger! 3-6

10.00- Si comincia!

18.55- Buonasera amici di Sportface.it! Benvenuti alla diretta testuale di Reggio Emilia-Venezia. Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento. Tra pochissimo si può partire!