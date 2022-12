LIVE – Treviso-Brindisi 73-68, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Treviso-Brindisi, sfida valida come undicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Ancora un momento delicatissimo per la formazione di coach Nicola: le due vittorie consecutive, e le uniche fin qui, ottenute a cavallo tra ottobre e novembre sembravano poter segnare la svolta per la risalita in classifica, e invece è arrivato un mese molto negativo, con quattro sconfitte, tra cui l’ultima nello scontro salvezza con Verona. Ora, la sfida contro gli uomini di coach Vitucci, che si sono portati in zona playoff con le vittorie su Venezia e Trieste. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 18 dicembre sul parquet del Palaverde, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

TREVISO-BRINDISI 71-68

20.25- Grazie a tutti gli amici di Sportface.it per aver seguito questa diretta testuale!

FINE PARTITA

00.00- Finisce il match sul 73-68.

1.00- Treviso difende il proprio vantaggio con i punti di Sorokas! 69-66

3.00- Brindisi prova ad avvicinarsi! 66-62

5.00- Bowmann da tre! 64-56

7.00- Treviso allunga su Brindisi, ora +10. 60-50

9.00- Primi punti per Brindisi con Mascolo, poi Iroegbu in schiacciata! 58-48

10.00- Si riparte!

FINE TERZO QUARTO

1.00- Da due Reed in sospensione, poi tripla di Banks e di nuovo Reed! 56-48

2.00- Perkins da due, appoggiandosi a canestro! 51-44

2.30- 2/2 di Bowman dai liberi. 51-42

3.00- Sorokas da due, appoggiandosi a canestro. 51-40

4.00- Treviso va sul +10! 48-38

6.00- Cooke da due poi Reed! 45-35

8.00- Sorokas da tre in sospensione! 43-33

9.00- Primi punti con Brindisi per Burnell. 40-31

10.00- Si riparte!

FINE SECONDO QUARTO

00.0- Si conclude il secondo quarto sul 40-29

2.00- Bowman a segno in penetrazione! 35-27

3.00- Zanelli a segno da due! 32-25

4.00- Tripla di Iroegbu! 30-25

5.00- 2/2 dai liberi Sorokas. 27-23

6.00- Tripla di Sorokas e Treviso torna avanti! 25-23

7.00- Due punti di Sorokas, con appoggio a canestro, poi risponde Mascolo. 18-23

8.00- Da due Dixson! 16-21

10.00- Si riparte!

FINE PRIMO QUARTO

00.00- Finisce il primo quarto 16-19.

1.00- A segno Bayehe! 12-19

2.00- Brindisi prova ad allungare, punteggio sul 12-16.

4.00- Reed appoggiandosi a canestro! 10-12

5.00- Reed da due in sospensione! 10-10

5.30- Jurkatamm a segno in schiacciata. 10-8

6.00- Perkins da due in sospensione e poi in schiacciata. 8-8

6.30- Mascolo da due e poi Jurkatamm! 8-4

7.00- Tripla di Iroegbu! 5-2

9.00- Primi punti per Brindisi con Perkins, ma pareggia subito Cooke! 2-2

10.00- Si comincia!

18.25- Buonasera amici di Sportface.it! Benvenuti alla diretta testuale di Treviso-Brindisi. Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento. Tra pochissimo si può partire!