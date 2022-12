Nba 2022/2023: i Clippers affondano Boston, Lillard in doppia cifra di triple

I risultati della notte di Nba 2022/2023 tra lunedì 12 e martedì 13 dicembre. Fa rumore la pesante caduta a Est di Boston Celtics, che cade in casa dei Los Angeles Clippers per 113-93 con George e Leonad da 26 e 25 punti in una sfida di fatto senza storia. Seconda sconfitta di fila per Tatum e compagni. Tra le altre partite, spicca la super prestazione di Damian Lillard, che guida Portland alla vittoria su Minnesota per 133-112 andando in doppia cifra di triple: ben 11 quelle realizzate sulle diciassette tentate, per 38 punti totali. Cleveland viene sorpresa da San Antonio, sconfitta per un solo punto per 112-111, con stoppata finale di Keldon Johnson su Donovan Mitchell. Torna alla vittoria Miami, mentre Brooklyn prosegue la striscia di successi, arrivando al quarto consecutivo (30 punti Durant, con 9 rimbalzi e 6 assist). Doncic sfiora la tripla doppia nella vittoria di Dallas Mavericks contro Oklahoma City Thunder: 38 punti, 11 rimbalzi e 8 assist per lo sloveno, mentre agli ospiti non bastano i 42 punti realizzati da Gilgeous-Alexander.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Nba 2022/2023 – Risultati notte tra lunedì 12 e martedì 13 dicembre

Indiana Pacers – Miami Heat 82-87

Washington Wizards – Brooklyn Nets 100-112

Memphis Grizzlies – Atlanta Hawks 128-103

Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder 121-114

San Antonio Spurs – Cleveland Cavaliers 112-111

Portland Trail Blazers – Minnesota Timberwolves 133-112

Los Angeles Clippers – Boston Celtics 113-93