Doncic si ferma per infortunio: stagione regolare finita, Flagg segna 51 punti nella notte Nba

Lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro per la stella dei Lakers, che rischia di uscire dalla corsa MVP. Prestazione da record per il 19enne Cooper Flagg, nonostante la sconfitta di Dallas contro Orlando.
Infortunio per Doncic: regular season terminata
La notizia principale della notte Nba riguarda Luka Doncic e rappresenta un duro colpo per i Los Angeles Lakers. Gli esami strumentali effettuati dopo l’infortunio rimediato giovedì contro gli Oklahoma City Thunder hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro.
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Lo sloveno, tra i candidati al premio di MVP, conclude così la regular season con 64 partite disputate, una in meno rispetto al minimo richiesto per concorrere al riconoscimento individuale. L’agente del giocatore ha comunque annunciato l’intenzione di chiedere un’eccezione alla Nba attraverso l’applicazione della “Extraordinary Circumstances Challenge”.
Doncic chiude la stagione regolare con una media di oltre 33 punti, 7 rimbalzi e 8 assist a partita.
Flagg segna 51 punti ma Dallas perde contro Orlando
Sul parquet, la prestazione più significativa porta la firma del giovane Cooper Flagg, protagonista con 51 punti nella sfida persa dai Dallas Mavericks contro gli Orlando Magic per 138-127.
Il classe 2006 diventa il più giovane giocatore a raggiungere quota 51 punti in una partita Nba all’età di 19 anni, senza però riuscire a evitare la quattordicesima sconfitta consecutiva casalinga per Dallas.
Nel successo dei Magic spiccano i 28 punti di Wendell Carter Jr. e i 27 di Desmond Bane.
Boston, New York e Charlotte vincono nettamente
Vittoria ampia per i Boston Celtics, che superano i Milwaukee Bucks per 133-101 grazie alle prestazioni di Jaylen Brown (26 punti) e Jayson Tatum (23 punti, 11 rimbalzi e 9 assist).
Successo largo anche per i New York Knicks, che battono i Chicago Bulls per 136-96 con 31 punti di OG Anunoby e la doppia cifra di Mitchell Robinson, autore di 17 punti e 11 rimbalzi.
Prosegue il buon momento degli Charlotte Hornets, vittoriosi sugli Indiana Pacers per 129-108 e capaci di conquistare l’ottava vittoria nelle ultime dieci partite. Non bastano ai Pacers i 30 punti di Pascal Siakam.
Successi anche per Houston, Philadelphia e Sacramento
Gli Houston Rockets superano gli Utah Jazz per 140-106 con 25 punti di Kevin Durant, a cui si aggiungono i 21 di Amen Thompson e i 19 di Alperen Sengun.
Vittorie anche per Philadelphia (115-103 contro Minnesota), Atlanta (141-107 contro Brooklyn), Toronto (128-96 contro Memphis) e Sacramento, che supera New Orleans per 117-113.