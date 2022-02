Basket Eurolega, Olimpia Milano-Fenerbahce 60-71: cronaca e tabellino

by Andrea Bellini

Malcolm Delaney - Olimpia Milano - Foto: olimpiamilano.com

La cronaca e il tabellino di A|X Armani Exchange Milano-Fenerbahce Beko istanbul, valida come 25esima giornata di Eurolega 2021/2022 di basket. Gli ospiti si impongono al termine di una partita dai mille volti e in generale meritata dalla formazione turca, che si impone per 60-71. Troppa imprecisione e confusione per i meneghini, che si rendono protagonisti di un’ottima rimonta senza però concluderla. Si ferma la striscia di cinque vittorie consecutive dell’Olimpia, mentre la squadra di Djordjevic arriva a quattro vittorie consecutive.

LA PARTITA – Dopo un avvio sottotono dal punto di vista realizzativo, Melli e Ricci fissano il risultato sull’8-2. Gli ospiti però reagiscono e prendono il sopravvento sui meneghini, chiudendo il primo quarto 12-18. Anche nel secondo quarto, gli uomini di coach Messina si dimostrano spuntati in attacco, con poche idee, e soprattutto soffrono in difesa, dove stranamente concedono molti canestri da due agli avversari. Il Fenerbahce tocca il +16 (14-30), poi Hall e Bentil rendono il distacco più “umano” fino a chiudere il tempo sul 34-43.

L’avvio di secondo tempo per l’Olimpia è da sogno: Hines trova due canestri in appoggio, Hall in penetrazione chiude il parziale di 6-0. La formazione meneghina ritrova fisicità e cattiveria agonistica, non lasciando scampo all’attacco dei turchi. Eppure, dopo il 43-43, gli ospiti trovano un nuovo doppio possesso di vantaggio, con la tripla di Bentil in chiusura a dimezzare lo svantaggio (51-54). Negli ultimi dieci minuti, ancora tanta confusione in attacco per Milano, che insiste soprattutto con tiri da tre forzati spesso causati da uno scarso movimento senza palla. Gli ospiti ritrovano quindi il +10 e chiudono il match.

TABELLINO OLIMPIA MILANO-FENERBAHCE (60-71)

OLIMPIA MILANO: 12 Bentil, 11 Delaney, 9 Hall, 9 Melli, 6 Hines, 5 Ricci, 3 Daniels, 3 Rodriguez, 2 Datome

FENERBAHCE: 17 Guduric, 14 Booker, 8 Akpinar, 8 Polonara, 6 Henry, 6 Pierre, 6 Floyd, 5 Hazer, 1 Duverioglu