Eurolega su Sky e NOW: settimana decisiva per i playoff, Milano e Bologna in campo martedì, giovedì e venerdì

# 30 Matthew Morgan (Virtus Bologna) during Frecciarossa Final Eight 2026 - Semifinal - Bertram Derthona Tortona vs Virtus Olidata Bologna , Italian Basketball Cup Men match in Turin, Italy, February 21 2026