Eurolega su Sky e NOW: settimana decisiva per i playoff, Milano e Bologna in campo martedì, giovedì e venerdì

Otto partite in quattro giorni per le ultime giornate di regular season. Valencia-Milano e Bologna-Bayern martedì, poi il doppio turno di giovedì e venerdì con i match che possono decidere la corsa ai playoff
Otto partite in quattro giorni, con le italiane sempre in prima linea. La settimana di Eurolega su Sky e NOW si preannuncia come una delle più intense e decisive della stagione, con le ultime giornate di regular season che potrebbero ridisegnare definitivamente la corsa ai playoff. Tutto in esclusiva nella Casa dello Sport.
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Martedì 7 aprile: doppio impegno per Milano e Bologna
La settimana si apre già con due sfide di grande peso per le italiane. Alle 18.45 su Sky Sport Mix si gioca Hapoel Tel Aviv-Fenerbahce (telecronaca Giovanni Poggi). Alle 20.30 doppio appuntamento: su Sky Sport Basket Valencia-EA7 Emporio Armani Milano (telecronaca Geri De Rosa, commento Andrea Meneghin, prepartita dalle 20.15), mentre in contemporanea su Sky Sport Max va in scena Virtus Bologna-Bayern Monaco (telecronaca Andrea Solaini, commento Matteo Soragna).
Mercoledì 8 aprile: il Monaco cerca punti salvezza
Alle 19.30 su Sky Sport Basket il Monaco affronta l’Asvel nel derby francese: per il club del Principato una vittoria sarebbe preziosa in chiave play-in. Telecronaca Giovanni Poggi.
Giovedì 9 aprile: Milano di nuovo in campo contro il Bayern
La 37esima e penultima giornata di regular season si apre alle 19.45 con Fenerbahce-Real Madrid su Sky Sport Mix (telecronaca Davide Fumagalli). Alle 20.30 su Sky Sport Basket l’EA7 Emporio Armani Milano ospita ancora il Bayern Monaco, questa volta al Forum (telecronaca Geri De Rosa e Davide Pessina, prepartita dalle 20).
Venerdì 10 aprile: Bologna chiude la settimana con il Baskonia
Alle 19.30 su Sky Sport Arena Monaco-Barcellona (telecronaca Andrea Solaini). Alle 20.30 gran finale di settimana con la Virtus Bologna che riceve il Baskonia in un match di grande importanza per la classifica: diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket con telecronaca Davide Fumagalli e commento Andrea Meneghin.