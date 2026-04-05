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Eurolega su Sky e NOW: settimana decisiva per i playoff, Milano e Bologna in campo martedì, giovedì e venerdì

Redazione Basket
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Basket Coppa Italia Frecciarossa Final Eight 2026 Semifinal Bertram Derthona Tortona vs Virtus Olidata Bologna
# 30 Matthew Morgan (Virtus Bologna) during Frecciarossa Final Eight 2026 - Semifinal - Bertram Derthona Tortona vs Virtus Olidata Bologna , Italian Basketball Cup Men match in Turin, Italy, February 21 2026

Otto partite in quattro giorni per le ultime giornate di regular season. Valencia-Milano e Bologna-Bayern martedì, poi il doppio turno di giovedì e venerdì con i match che possono decidere la corsa ai playoff

Otto partite in quattro giorni, con le italiane sempre in prima linea. La settimana di Eurolega su Sky e NOW si preannuncia come una delle più intense e decisive della stagione, con le ultime giornate di regular season che potrebbero ridisegnare definitivamente la corsa ai playoff. Tutto in esclusiva nella Casa dello Sport.

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Martedì 7 aprile: doppio impegno per Milano e Bologna

La settimana si apre già con due sfide di grande peso per le italiane. Alle 18.45 su Sky Sport Mix si gioca Hapoel Tel Aviv-Fenerbahce (telecronaca Giovanni Poggi). Alle 20.30 doppio appuntamento: su Sky Sport Basket Valencia-EA7 Emporio Armani Milano (telecronaca Geri De Rosa, commento Andrea Meneghin, prepartita dalle 20.15), mentre in contemporanea su Sky Sport Max va in scena Virtus Bologna-Bayern Monaco (telecronaca Andrea Solaini, commento Matteo Soragna).

Mercoledì 8 aprile: il Monaco cerca punti salvezza

Alle 19.30 su Sky Sport Basket il Monaco affronta l’Asvel nel derby francese: per il club del Principato una vittoria sarebbe preziosa in chiave play-in. Telecronaca Giovanni Poggi.

Giovedì 9 aprile: Milano di nuovo in campo contro il Bayern

La 37esima e penultima giornata di regular season si apre alle 19.45 con Fenerbahce-Real Madrid su Sky Sport Mix (telecronaca Davide Fumagalli). Alle 20.30 su Sky Sport Basket l’EA7 Emporio Armani Milano ospita ancora il Bayern Monaco, questa volta al Forum (telecronaca Geri De Rosa e Davide Pessina, prepartita dalle 20).

Venerdì 10 aprile: Bologna chiude la settimana con il Baskonia

Alle 19.30 su Sky Sport Arena Monaco-Barcellona (telecronaca Andrea Solaini). Alle 20.30 gran finale di settimana con la Virtus Bologna che riceve il Baskonia in un match di grande importanza per la classifica: diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket con telecronaca Davide Fumagalli e commento Andrea Meneghin.

A partire dal 7 aprile, tutti gli eventi live delle federazioni sportive partner di SportFace saranno trasmessi sul nuovo canale FAST disponibile su Amazon Prime.

Un palinsesto innovativo che integra sport, intrattenimento e linguaggi digitali contemporanei, sfruttando appieno le potenzialità della tecnologia FAST (Free Ad-Supported Streaming TV), già profondamente presidiata da Digital United Studios.

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