Trento-Andorra oggi in tv: orario e diretta streaming Eurocup 2021/2022

by Andrea Bellini

Andrea Mezzanotte e Wesley Saunders - Trento - Foto: olimpiamilano.com

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Dolomiti Energia Trentino-MoraBanc Andorra, sfida valida per l’undicesima giornata del gruppo B di Eurocup 2021/2022 di basket. Una sola in dieci partite per gli uomini di coach Molin, i cui numeri rispetto ai rivali iberici denotano una differenza abissale di rendimento. Si noterà anche in campo questa differenza, o la formazione trentina avrà un moto d’orgoglio? La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 26 gennaio. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport Arena, oppure in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà una diretta testuale.

