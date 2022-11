La cronaca e il tabellino di Cluj Napoca-Germani Brescia 91-86, match valido per la quinta giornata dell’Eurocup 2022/2023. Trasferta amara per i ragazzi di coach Magro, che pagano dazio a livello offensivo nell’ultimo quarto e collezionano la terza sconfitta in questa stagione europea. I 16 punti di Della Valle e i 15 di Petrucelli non bastano, Cluj festeggia con i 15 punti di Meindl e Guzman e un totale di sei giocatori in doppia cifra.

La cronaca – I primi secondi del match vedono subito due triple di Meindl per il 6-2 di Cluj, ma entrambe le squadre trovano percentuali clamorose dall’arco nel primo quarto (nove triple a segno nei primi dieci minuti). Brescia si accende con Della Valle, la cui tripla in transizione vale il +6 sull’11-17. I padroni di casa però risalgono negli ultimi minuti del periodo e la tripla di Richard allo scadere vale il 21-21 su cui si arriva alla prima sirena. Il secondo quarto vede un primo break di Brescia (21-26), ma Cluj torna sotto e anzi passa anche in vantaggio con Guzman. Gli ultimi minuti prima dell’intervallo lungo sono una battaglia punto a punto, ma la clamorosa tripla di Petrucelli allo scadere con libero supplementare permette alla Germani di andare a riposo avanti 49-51. Per i ragazzi di coach Magro un impressionante il 12/18 dall’arco nei primi venti minuti di gioco.

Al rientro in campo le percentuali di Brescia calano vistosamente, come era del resto preventivabile. Laquintana e Akele tengono la Germani a contatto, ma il primo allungo di Cluj vale il 70-64 in favore dei padroni di casa. La tripla di Richard, con tanto di libero supplementare, consente ai rumeni di chiudere il periodo sul 73-68 e iniziare gli ultimi dieci minuti con cinque punti di vantaggio. L’ultimo quarto si apre con un parziale di Brescia, che trascinata da Gabriel torna in vantaggio (73-75). Il finale di partita diventa ben presto una battaglia punto a punto nella bolgia della Transilvania, con Brescia che perde qualche possesso di troppo rimanendo comunque a contatto. La Germani non trova però il canestro con continuità, anche qualche fischio al limite non sorride agli ospiti e così alla fine Cluj la chiude 91-86.

U-BT Cluj Napoca: Guzman 15, Lapuste, Sanders 2, Kuti, Roschnafsky, Gordic 13, Stipanovic 13, Bircevic 7, Catè 13, Diaby, Meindl 15, Richard 13.

Germani Brescia: Gabriel 14, Tanfoglio, Massinburg, Della Valle 16, Petrucelli 15, Cobbins 3, Odiase 4, Burns, Laquintana 4, Cournooh 14, Moss 7, Akele 9