Champions League basket 2021/2022, il regolamento dei gironi: la formula, come funzionano

by Andrea Bellini

FIBA Champions League logo - Foto "championsleague.basketball"

Il regolamento dei gironi della Champions League 2021/2022 di basket, con tutto quello che c’è da sapere sulla regular season della competizione europea di scena da lunedì 4 ottobre a mercoledì 22 dicembre. Sono 32 le squadre partecipanti alla Regular Season, con Banco di Sardegna Sassari, Nutribullet Treviso Basket e Happy Casa Brindisi a rappresentare l’Italia. Le squadre sono state divise in otto gironi da quattro partecipanti, che si sfideranno secondo il classico round robin, andata e ritorno, per un totale di sei giornate. Rispetto a quanto avviene di solito, con 2 punti assegnati per la vittoria e 0 per la sconfitta, in Champions League la vittoria vale sempre 2 punti, ma anche la squadra riceve 1 punto.

La squadra in testa al girone alla fine della Regular Season, si qualifica direttamente per gli ottavi di finale. La seconda e la terza di ogni girone, invece, dovranno passare per i Play-In. Questi ultimi si giocheranno in gennaio e in una serie al meglio delle 3, con il vantaggio territoriale alla squadra meglio piazzata nel girone (ovvero, quest’ultima giocherà in casa la prima partita della serie). In particolare, i Play-In si compongono come segue: A2 vs B3; B2 vs A3; C2 vs D3; D2 vs C3; E2 vs F3; F2 vs E3; G2 vs H3; H2 vs G3.

Composizione dei gironi di Champions League 2021/2022

Di seguito, il dettaglio della composizione dei gironi della Regular Season.

GIRONE A

Lenovo Tenerife, Banco di Sardegna Sassari, MHP Riesen Ludwigsburg, Prometey.

GIRONE B

Pinar Karsiyaka, Arged BM Stal Ostrow Wielkopolski, BAXI Manresa, Hapoel Bank Yahav Jerusalem.

GIRONE C

JDA Dijon, Unicaja, Nizhny Novgorod, Lavrio Megabolt.

GIRONE D

VEF Riga, AEK, Falco Szombathely, Nutribullet Treviso Basket.

GIRONE E

PAOK Mateco, ERA Nymburk, Galatasaray Nef, Igokea.

GIRONE F

Filou Oostende, Kalev/Cramo, SIG Strasbourg, Tofas Bursa.

GIRONE G

Darussafaka, Happy Casa Brindisi, Hapoel U-NET Holon, U-BT Cluj Napoca.

GIRONE H

Besiktas Icrypex, Rytas Vilnius, EWE Baskets Oldenburg, Hereda San Pablo Burgos.