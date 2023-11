Basket, Serie A1 2023/2024: Sassari vince ancora in casa, Scafati lotta ma si arrende per 79-76

Terza vittoria stagionale per la Dinamo Sassari, che nella sfida valida come 9^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket, supera Scafati con il punteggio di 79-76 Scafati. Gli uomini di coach Bucchi vincono ancora sul parquet del PalaSerradimigni e si allontanano dalla zona rossa della classifica. Non riesce invece a tornare al successo la squadra campana, uscita sconfitta per un punto contro Varese e ancora ko. Miglior realizzatore della serata Gombauld con 20 punti.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

TABELLINO SASSARI-SCAFATI

SASSARI: Tyree 10, Kruslin 13, S.Gentile 9, Gombauld 20, Charalampopoulos 16, Cappelleti 4, Pisano N.E., Treier 7, Pitirra N.E., Raspino 0, Gandini N.E., McKinnie 0.

SCAFATI: Pinkins 13, Rossato 10, Logan 4, Robinson 7, Rivers 7, Sangiovanni N.E., A.Gentile 9, Mouaha N.E., De Laurentiis N.E., Nunge 15, Pini 0, Strelnieks 11.

CRONACA – Avvio di match molto equilibrato, in cui Scafati trova la via del canestro quasi solo con Gerald Robinson, mentre Sassari manda a bersaglio tanti giocatori diversa. Nella seconda metà del parziale, però, salgono in cattedra gli ospiti, che allungano nel segno di Pinkins e al termine dei primi 10′ hanno 7 punti di vantaggio. I problemi per i sardi proseguono in avvio di secondo quarto poiché Scafati continua a segnare con grande frequenza e, grazie alla tripla di Logan, festeggia il +10, massimo vantaggio. La Dinamo tuttavia non resta guardare e inanella un parziale di 10-0 che le consente di ristabilire la parità. Si susseguono quindi le triple di Rossato e Gombauld, prima dei due punti di Treier, che mettono fine al primo tempo con Sassari persino avanti di due.

Nella ripresa, il Banco di Sardegna parte meglio e si issa sul +4, ma un clamoroso parziale di 14-0 porta la squadra ospite sul +10. Partita finita o quantomeno indirizzata? No, perché i ribaltamenti di fronte sono all’ordine del giorno e Sassari risponde con un contro parziale di 12-1. Per un match del genere da montagne russe, il terzo quarto non poteva che terminare in parità sul 54-54. La gara s’infiamma dunque nella frazione decisiva, dove il copione non cambia. Scafati vola sul +6, ma un parziale di 14-0 permette alla squadra di casa di mettere in discesa la gara. In svantaggio di 8 lunghezze, Scafati torna in vita grazie alle triple di Rossato e Rivers. Sassari replica con il canestro dall’arco di Kruslin, ma la tripla di Pinkins a 13 secondi dallo scadere rimette tutto in discussione. Gombauld riporta i sardi sul +4 segnando entrambi i liberi, ma un’altra tripla, segnata da Strelnieks infiamma il finale. Il tempo però stringe per Scafati, che subisce i due liberi di Treier e non riesce a forzare i supplementari visto che il disperato tiro da centrocampo di Robinson non va a buon fine.