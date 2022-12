Basket, Serie A1 2022/2023: Tortona domina 80-102 a Verona, è notte fonda per la Tezenis

La Bertram Yachts Derthona Tortona supera 80-102 la Tezenis Verona nella sfida valida come nona giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La squadra di Ramondino piazza la seconda vittoria consecutiva, ma soprattutto la settima del suo campionato e si mantiene nelle posizioni di vertice in classifica con un record di 7-2. Continua invece il difficile avvio degli scaligeri, che cadono davanti al proprio pubblico dell’Agsm Forum e dopo nove giornate hanno un record opposto a quello dei loro avversari odierni, con due vittorie e ben sette sconfitte.

LA PARTITA – Entra meglio in partita la squadra ospite, che con un 6-0 di parziale costringe immediatamente coach Ramagli ad utilizzare il primo time-out dopo solo qualche secondo di gioco. In generale il primo quarto continua sulla falsariga di quanto visto nel primo minuto, con Verona che commette troppi turnover e Tortona brava puntualmente ad approfittarne. Un paio di belle giocate da parte di Christon portano il punteggio sul 14-21 al termine del primo parziale. Ad inizio secondo quarto non sembra cambiare molto, Filloy e compagni riescono a mantenere un distacco sempre intorno alla doppia cifra di vantaggio, ma intorno alla metà della frazione arriva finalmente uno squillo da parte dei padroni di casa. In particolar modo Cappelletti e Karvel Anderson guidano la rimonta, che vede la Tezenis mettere a segno un parziale di 30-13 con tripla allo scadere dello statunitense che regala il +6 (44-38) all’intervallo.

La formazione di Ramondino però, ancora una volta, si fa trovare pronta quando è il momento di ritornare sul parquet di gioco. I trenta punti a referto nel terzo quarto li mette a segno Tortona, con il solito Semaj Christon, ben coadiuvato da JP Macura nei primi minuti, sugli scudi. Un paio di canestri di Bortolami e di Anderson tengono a galla il quintetto di casa, ma all’inizio dell’ultimo parziale gli ospiti tornano ad avere un vantaggio in doppia cifra dopo i canestri dopo due canestri in pochi secondi da parte di Radosevic e Harper. Verona in piena confusione, tra palle perse e rimbalzi offensivi concessi, lascia definitivamente scappare gli avversari, che sul finale riescono anche a scollinare i 100 punti segnati.

VERONA-TORTONA 80-102 (14-25, 30-13, 17-30, 19-34)

VERONA: Holman 11, Ferrari 0, Casarin 9, Johnson 15, Udom 0, Cappelletti 15, Bortolani 9, Candussi 0, Rosselli 0, Anderson 22, Sanders 4, Smith 4.

TORTONA: Christon 18, Candi 2, Tavernelli 0, Daum 13, Filoni 9, Mortellaro 0, Filloy 13, Severini 14, Harper 17, Radosevic 10, Macura 16.