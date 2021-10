Basket, Serie A1 2021/2022: Trieste batte Napoli in rimonta

by Andrea Bellini

Daniele Cavaliero, Trieste 2017-2018 - Foto Archivio LNP

Allianz Pallacanestro Trieste batte GeVi Napoli Basket per 77-75, nella sfida valida per la sesta giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Una partita dai due volti, con la formazione campana che si è fatta preferire nel primo tempo, costruendo un discreto margine. I padroni di casa hanno avuto il merito di rimanere attaccati alla partita, trovando per la prima volta il vantaggio in avvio di quarto quarto. Con questa vittoria, gli uomini di Ciani salgono a 8 punti insieme alla Virtus Bologna, mentre Napoli rimane a 4.

CRONACA – Gli ospiti partono decisamente bene, con Rich che trova due triple nei primi secondi e costringe i padroni di casa al primo time out (2-9). La formazione partenopea riesce a mantenere questo margine fino alla fine del quarto, e in avvio di secondo arriva la risposta triestina con Elegar che realizza quattro punti (20-22). Ma è solo un’illusione perché, dopo quasi tre minuti senza punti, Napoli ricostruisce il margine, andando all’intervallo sul 33-41. Dopo un terzo quarto di passaggio, la svolta la si ha nel terzo, grazie alle triple di Cavaliero che porta avanti Trieste per la prima volta nel match. Le due formazioni poi si battono punto su punto, ma ad avere la meglio sono i padroni di casa con i 3 punti di Delia da tiro libero, dopo i quali fallisce l’attacco di Napoli per l’errore di Uglietti.