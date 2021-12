Basket, Serie A1 2021/2022, Treviso-Reggio Emilia 86-76: cronaca e tabellino

by Davide Triolo

Giordano Bortolani - Foto Michele e Riccardo Gregolin

La Nutribullet Treviso Basket ha superato l’UNAHOTELS Reggio Emilia per 86-76, riuscendo a imporsi al termine della decima giornata di Serie A1 2021/2022 di basket. Sfida importante in ottica playoff, con i trevigiani alla ricerca di costanza per quanto concerne i risultati raggiunti; vittoria convincente dei padroni di casa, a strutturare la terza sconfitta nelle ultime quattro partite degli emiliani, attualmente in crisi. Bortolani brillante al Palaverde, con 20 punti totali a decidere le sorti dell’incontro e un talento cristallino sempre più in evidenza in Serie A1. Successo meritato di Treviso e rovinosa sconfitta di Reggio Emilia, in conclusione di un confronto però tutto sommato equilibrato sino all’ultimo parziale.

COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA

PROGRAMMA 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

RIVIVI LA DIRETTA

Primo quarto con partenza lampo di Reggio Emilia, devastante con le triple di Hopkins e la caparbietà sotto canestro di Olisevicius, sino a raggiungere l’importante vantaggio di 2-8; menzione anche per Cinciarini, assistman e propenso al sacrificio. Rabbiosa reazione di Treviso con Akele assoluto mattatore, autore di diverse giocate personali di alto livello, con Johnson ad alimentare l’onda d’urto casalinga sino all’11-13. Bortolani sensazionale sul finire del quarto, con una tripla a certificare l’inaspettato sorpasso trevigiano sul 16-13.

Secondo quarto particolarmente equilibrato, con Reggio Emilia avanti a metà di esso di 4 lunghezze, con un 31-35 determinato dal tandem Johnson-Hopkins, costantemente efficiente. Sokolowski e Sims però a suonare la carica sino al -2, con chiusura di parziale in bellezza grazie al talentuoso Russell; tripla strepitosa dello statunitense a 15” dall’intervallo, per il sorpasso in extremis e dunque il 38-37.

L’EPILOGO

Terzo quarto caratterizzato primordialmente da una tripla-lampo di Russell, con risposta rapida di Cinciarini a fissare il punteggio sul 41-39. Hopkins successivamente assoluto protagonista: incisivo da 3 punti e sorpasso ospite sul 43-44. Johnson e Cinciarini a segno da 2 e +5 sul 43-48, con annessa tripla di Candi a definire successivamente l’allungo ospite sul 46-51. Reazione rabbiosa dei padroni di casa con Russell e Imbrò, con cascata di triple e parità sul 51-51. Nuovo sorpasso casalingo allo scadere con firma di Akele, straordinario da 3 per il 54-51.

Ultimo quarto con Crawford inizialmente protagonista con 4 punti consecutivi e il 60-62 momentaneo, dopo le precedenti marcature firmate dal top scorer Bortolani e Imbrò. Ennesima tripla dell’incontenibile e giovane Bortolani per il successivo 75-66, con conduzione passata tra le mani dei trevigiani grazie all’apporto decisivo dell’ex Olimpia Milano. Jones da 3 per il +9 a 2′ dal termine, 79-70; chiusura di confronto di stampo sempre trevigiano, grazie a Sokolowski, tra gli altri, sino all’86-76 finale.

TABELLINO

NUTRIBULLET TREVISO BASKET-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 86-76 (16-13; 22-24; 16-14; 32-35)

TREVISO – Bortolani 20, Imbrò 15, Russell 14, Sims 8, Akele 8, Jones 8, Dimsa 7, Sokolowski 6, Casarin 0, Faggian N.E., Ronca N.e.

REGGIO EMILIA – Hopkins 25, Candi 14, Olisevicius 10, Crawford 9, Thompson 6, Cinciarini 4, Diouf 2, Bonacini N.E., Baldi Rossi N.E.