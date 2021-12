Basket, Serie A1 2021/2022 10^ giornata: programma, date, orari e tv

by Andrea Bellini

Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della decima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Dopo la sosta per la Nazionali, torna il massimo campionato italiano: si comincia sabato 4 dicembre con l’anticipo tra Brescia e Venezia, mentre tutte le altre sfide si giocheranno domenica 5. Di seguito, il programma del weekend; tra parentesi, le piattaforma sulle quali poter vedere in diretta le partite.

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

PROGRAMMI E ORARI TV 10^ GIORNATA

Sabato 4 dicembre

Ore 20:00 – Germani Brescia – Umana Reyer Venezia (Discovery +)

Domenica 5 dicembre

Ore 16:30 – Allianz Pallacanestro Trieste – Dolomiti Energia Trentino (Discovery +)

Ore 17:00 – Happy Casa Brindisi – A|X Armani Exchange Milano (Discovery +)

Ore 17:30 – Virtus Segafredo Bologna – Banco di Sardegna Sassari (Discovery +; Eurosport 2)

Ore 18:30 – Nutribullet Treviso Basket – UNAHOTELS Reggio Emilia (Discovery +)

Ore 19:00 – Carpegna Prosciutto Pesaro – Openjobmetis (Discovery +)

Ore 19:45 – GeVi Napoli Basket – Vanoli Basket Cremona (Discovery +; Eurosport 2)

Ore 20:45 – Bertram Derthona Tortona – Fortitudo Kigili Bologna (Discovery +; Rai Sport HD)