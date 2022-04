Basket, Serie A1 2021/2022, Sassari-Olimpia Milano 92-90: cronaca e tabellino

by Davide Triolo

Jason Burnell - Foto: profilo ufficiale Facebook Sassari

Il Banco di Sardegna Sassari ha sconfitto l’A/X Armani Exchange Milano attraverso il risultato di 92-90, sorprendendo l’Italia intera alla venticinquesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Sensazionale e convincente prestazione degli uomini di Bucchi, abilissimi a replicare le gesta palesate contro la Fortitudo Bologna; quasi mai sotto nel punteggio e costantemente in conduzione, Logan e compagni hanno inciso con grande maestria nell’arco dei 40′ regolamentari….regolando la capolista con due punti di vantaggio in ultima istanza. Niente da fare per la favorita Olimpia Milano: non è bastato il solito apporto offensivo prezioso di Delaney, solitamente invece decisivo. Di seguito il racconto della partita e il tabellino completo.

INIZIO

Primo quarto divertente e partito già con presupposti chiari, mediante una super tripla di Burnell per il 3-0 casalingo primordiale. Padroni di casa abili ad alimentare il vantaggio già stabilito con Bendiuzs, anche lui autore di un canestro da tre per l’immediato 6-0; Bentil bravo a reagire per i meneghini, ma Logan efficace in fase di finalizzazione e 11-4 inevitabile. Lo specialista Logan ha inoltre collezionato triple in serie sino al +11 dei padroni di casa valso il 21-11, con il solo Bentil a rispondere. Hall, d’orgoglio, ha risollevato le sorti di Milano nel finale, soprattutto in contropiede, con Ricci a sostenerlo al tiro. Il già citato Logan ha però chiuso i conti con due triple fulminanti nel minuto conclusivo, fissando il +3 isolano sul 27-24.

Secondo quarto splendido agonisticamente e ricco di spettacolo offerto da ambedue i team; subito Gentile caldo da tre e +6 di Sassari sul 30-24, confermando da, tanto per cambiare, una tripla di Logan per il 33-26 eloquente. Reazione di Milano, rabbiosa, sino al 35-33 grazie all’apporto offensivo di Baldasso e Shields, ma non abbastanza per spaventare i padroni di casa. Bendzius e Burnell, quest’ultimo tenendo fede all’etimologia del suo nome, hanno infiammato la retina da tre, trascinando Sassari sul +7 nel contesto del 47-40. Gli isolani hanno dilagato nel finale, punendo oltremodo una Milano distratta e incidendo con Logan e Bilan sino al 56-43 che ha mandato le compagini all’intervallo.

SVOLGIMENTO ED EPILOGO

Terzo quarto, così come l’ultimo e decisivo, assolutamente divertente, nonché equilibrato. Sassari ha tentato di tenere a distanza Milano, sebbene Bentil e Delaney abbiano inciso sin dalle fasi iniziali: 67-58 al 23′ di gioco. Delaney, in particolare, ha inciso profondamente nel confronto, riuscendo a far paura agli isolani sino al -4 meneghino sul 67-63. Guizzo sul finale di terzo parziale di Baldasso, il quale con una tripla ha proiettato Milano al sorpasso toccando con mano il -2 sul 70-68. Sassari però brava a gestire il vantaggio, sempre minimo, grazie alla diligenza nei pressi del canestro di Diop e Robinson sino al 75-73.

Ultimo quarto con inizio di fuoco dei lombardi, super nel marchiare il vantaggio con gli specialisti da tre, ossia Shields e Baldasso: 75-78. Logan però si è scatenato con lo stesso fondamentale, esprimendo il meglio di sé sino al +4 casalingo sull’85-81 e mai spegnendosi, neanche dopo il pari meneghino a 25” dalla fine con Delaney, per il 90-90. Contropiede letale e determinante firmato però non da Logan, bensì da un super Robinson, eroico a 5” dal termine nel definire il 92-90 finale.

TABELLINO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-A/X EXCHANGE ARMANI MILANO 92-90 (27-24; 29-19; 19-30; 17-17)

SASSARI – Logan 25, Bilan 21, Bendzius 17, Robinson 21, Burnell 6, Gentile 6, Diop 5, Treier 0, Devecchi 0, Sanna N.E., Gandini N.E., Kruslin N.E.

MILANO – Bentil 22, Delaney 18, Shields 13, Hall 13, Baldasso 9, Alviti 6, Ricci 6, Tarczewski 2, Hines 1, Datome 0, Biligha 0, Erba N.E.