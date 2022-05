Basket, Serie A1 2021/2022: Sassari consolida la zona Playoff, Cremona sconfitto 98-82

by Sofia Cioli

Jamel Mclean, Dinamo Sassari 2019-2020 - Foto "Championsleague.basketball"

Netto successo per il Banco di Sardegna Sassari, vittorioso in casa contro il Vanoli Basket Cremona per 98-82 nella 29esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Punti importantissimi per la formazione sarda, che consolida il suo posto nella zona Playoff raggiungendo quota 30 punti.

LA PARTITA – Tre di Cremona che apre il match, ma Sassari risponde con il sorpasso sul 6-3. I padroni di casa raggiungono il massimo vantaggio del primo quarto sul 16-8, prima di subire la reazione degli avversari che vanno in vantaggio sul 21-22, rispondendo successivamente al controsorpasso di Sassari e chiudendo il parziale in perfetta parità sul 24-24. All’inizio del secondo quarto la formazione di casa scappa via sul 28-24 e raggiunge gli undici punti di vantaggio sul 39-28. Massimo vantaggio di Sassari sul 49-34 e secondo quarto senza storia, chiuso con dieci punti di vantaggio (54-44). Nel terzo parziale i padroni di casa rischiano qualcosa permettendo agli avversari di avvicinarsi a soli due possessi di distanza (63-57), ma riescono ad allontanare il pericolo chiudendo con diciotto punti di vantaggio (79-61) e allungando ancora sull’81-61 all’inizio dell’ultimo quarto. Nessun problema nel parziale conclusivo per Sassari, che chiude i conti sul 98-82.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Robinson 18, Treier 11, Bilan 11, Logan 11, Burnell 10, Gentile 10, Diop 9, Kruslin 9, Bendzius 6, Sanna 3

VANOLI BASKET CREMONA: McNeace 12, Kohs 12, Juskevicius 11, Tinkle 10, Dime 10, Gallo 8, Poeta 8, Agbamu 4, Galli 3, Zacchigna 2, Errica 2.