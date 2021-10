Basket, Serie A1 2021/2022: Reggio Emilia-Napoli 102-90, cronaca e tabellino

by Antonio Sepe

Nella partita valida per la seconda giornata di Serie A1 2021/2022, la UNAHOTELS Reggio Emilia supera il GeVi Napoli per 102-90. Partita bellissima al PalaBigi, dove gli ospiti assaporano la vittoria, toccando persino la doppia cifra di vantaggio, ma sono costretti ad arrendersi ad una prestazione strepitosa degli uomini di Attilio Caja. Secondo ko di fila per i partenopei, vola invece Reggio Emilia, a punteggio pieno. Josh Mayo miglior realizzatore della serata con 22 punti.

La cronaca – Avvio di match subito scoppiettante, con i padroni di casa che partono forte prima che Napoli reagisca a modo suo. Reggio Emilia ottiene un massimo vantaggio di +9, ma uno scatenato Mayo trascina i suoi ad una rimonta assurda. Basti pensare che 21 dei 27 punti totali sono arrivati negli ultimi 5 minuti. Ciononostante, la squadra di Attilio Caja non ci sta a mollare e resta attaccata agli avversari. Nel secondo quarto l’inerzia del match continua a pendere dalla parte degli ospiti, che tengono in mano il pallino del gioco e vanno a riposo avanti di 9. Partita finita? Neanche per idea.

Reggio Emilia torna infatti in campo dopo l’intervallo più agguerrita che mai e dà vita ad una terza frazione da urlo. Sono ben 35 i punti realizzati dai padroni di casa nel giro di 10 minuti. Rimonta completata dunque ma non è ancora finita. Il momento magico prosegue anche in avvio di quarto parziale, in modo da affondare definitivamente gli avversari e blindare la vittoria. Saranno 12 i punti di vantaggio alla sirena finale per Reggio Emilia, capace di superare persino quota 100. Si conclude con la vittoria dei padroni di casa un match avvincente, che fa ben sperare in vista del prosieguo della stagione.

Il tabellino

Reggio Emilia: Thompson Jr. 11, Hopkins 10, Candi 16, Baldi Rossi 6, Strautins 0, Crawford 13, Colombo N.E., Cinciarini 8, Johnson 8, Olisevicuis 20, Bonacini N.E., Diouf 10.

Napoli: Zerini 6, McDuffie 16, Matera N.E., Velicka 12, Cannavina N.E., Parks 4, Marini 0, Mayo 22, Elegar 8, Uglietti 0, Lombardi 8, Rich 14.