Basket, Serie A 2021/2022: Brescia batte Venezia 80-69, cronaca e tabellino

by Daniele Forsinetti

I tifosi di Brescia - Foto Sportface

La Germani Brescia supera 80-69 l’Umana Reyer Venezia nel match valevole per la decima giornata del campionato di basket di Serie A 2021/2022. In virtù di questo successo i lombardi salgono al nono posto con 8 punti, mentre i lagunari restano quinti a quota 10.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

PROGRAMMA 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

I primi due punti della partita vengono realizzati da Mitchell Watt, ma ben presto i padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco, riuscendo ad allungare addirittura fino al +10. I veneti tentano di ricucire il gap, ma chiudono il primo quarto con un passivo di sei punti (23-17). Nel secondo parziale il copione dell’incontro non cambia poiché è sempre la Germani a condurre e, grazie alle triple di uno strepitoso Amedeo Della Valle, incrementa il proprio vantaggio, andando al riposo sul confortante punteggio di 43-32.

Nella ripresa Venezia torna in campo con maggiore determinazione tant’è che, dopo una prima fase di stallo, riesce a mettere in piede delle buone azioni collettive che le permettono di accorciare le distanze. Brescia, però, non si fa sorprendere e in breve tempo ristabilisce le gerarchie rispedendo gli avversari ad oltre dieci punti di margine (63-51). La formazione ospite si rende protagonista di un eccezionale avvio di quarto parziale mettendo a referto un break di 10-0, ma lo sforzo resta vano perché il club lombardo, a suon di punti di Mitrou-Long e Cobbins, si rimette in carreggiata e porta a casa il successo mediante lo score di 80-69.

IL TABELLINO

BRESCIA-VENEZIA 80-69 (23-17; 20-15; 20-19; 17-18)

BRESCIA: Gabriel 5, Moore 5, Mitrou-Long 14, Petrucelli 9, Della Valle 24, Eboua 2, Parrillo 0, Cobbins 10, Burns 0, Laquintana 0, Rodella 0, Moss 9.

VENEZIA: Stone 9, Bramos 7, Tonut 6, De Nicolao 6, Sanders 1, Phillip 4, Echodas 6, Mazzola 0, Brooks 4, Cerella 0, Vitali 7, Watt 19.