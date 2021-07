LIVE – Tokyo 2020, Salto in alto: qualificazioni maschili con Tamberi in DIRETTA

by Alessandro Amoruso

Gianmarco Tamberi - Foto Colombo/Fidal

La diretta testuale delle qualificazioni del salto in alto maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. E’ giunto il momento di Gianmarco Tamberi. L’obiettivo del ’92 di Civitanova Marche è innanzitutto quello di qualificarsi alla finalissima in programma poi domenica. Una volta fra i migliori, chissà che non possa regalarsi qualcosa di più. Questo nonostante una seconda parte di stagione non entusiasmante, condizionata anche dalla positività al Covid. Il livello è altissimo, ci sono almeno cinque atleti in prima fila: i russi Ivanyuk e Akimenko, il bielorusso Nedasekau, il qatarino Barshim e lo statunitense Harrison. Si va in scena a partire dalle ore 2:15 di venerdì 30 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata istante per istante, per non perdersi nemmeno un’emozione.

Grazie per averci seguito. Buon proseguimento!

Non c’è bisogno di saltare i 2.30. Tredici atleti approdano in finale, tra cui Gimbo.

4.00 – Gianmarco Tamberi vola in finale! Promossi in 13.

3.58 – Solamente tre atleti non hanno ancora sbagliato finora: Barshim (Qatar), Lovett (Canada) e Akimenko (ROC).

3.57 – Eliminati Mason (Canada), Nabokau (Bielorussia) e Protsenko (Ucraina).

3.54 – TAMBERI C’E’! Al secondo tentativo, l’azzurro supera la misura di 2.28 e avanza.

3.47 – Per il momento solo Harrison e Tobe hanno saltato 2.28 al primo tentativo.

3.46 – Primo errore per Tamberi.

3.41 – Sedici gli atleti ancora in corsa. Adesso bisognerà saltare la misura di 2.28

3.39 – Da segnalare inoltre il grande rischio corso dal bielorusso Nedasekau, il quale si è salvato solo al terzo tentativo.

3.33 – Eliminati intanto Eto (Giappone), Wang (Cina), Gasch (Svizzera), Rivera (Messico), Ferreira (Brasile), Thomas (Bahamas), Ghazal (Siria) e Przybylko (Germania).

3.25 – Gara perfetta, sinora, da parte di Gimbo, determinato a centrare la finale.

3.18 – Tamberi supera la misura al primo tentativo. Ancora una volta, però, la sua reazione non è di festa.

3.17 – E’ il momento di Gianmarco Tamberi.

3.11 – 22 atleti rimasti in gara. La misura da saltare, ora, è di 2.25

3.06 – Niente terzo tentativo per Sottile, il quale si è ritirato. Non è chiaro il motivo.

3.01 – Questo l’elenco degli eliminati alla misura di 2.21: Zayas (Cuba), Glebauskas (Lituania), Sawe (Kenia), Sullivan (Usa), Ivanov (Bulgaria), Wilson (Bahamas).

2.54 – Sbaglia ancora Sottile, che rischia di dover dire addio alla qualificazione anzitempo.

2.51 – Tanti errori nel primo tentativo. Già certi di proseguire solo in 16 su 32.

2.45 – Bene Tamberi, che supera agevolmente la misura di 2.21. L’azzurro, tuttavia, non appare troppo soddisfatto, forse per qualche intoppo nella rincorsa.

2.42 – Niente da fare per Sottile, che fallisce il primo tentativo a 2.21

2.37 – Eliminato il malese Lee. La misura da saltare è ora 2.21

2.31 – Dieci altisti riproveranno ad avere la meglio della misura di 2.17

2.30 – In archivio il primo tentativo. Prosegue la gara.

2.25 – Esecuzione non perfetta di Gimbo, bravo comunque a superare i 2.17

2.24 – Per ora solamente tre errori su 14 tentativi complessivi.

2.22 – Parte bene Sottile, che supera senza difficoltà la misura di 2.17

2.18 – Si comincia, buon divertimento!

2.15 – Inizio ritardato di qualche istante.

2.10 – Come ci si qualifica per la finale? Saltando i 2.30 metri oppure posizionandosi tra i primi 12 posti.

2.00 – 15 minuti e si parte. Cresce l’attesa!

1.50 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta live delle qualificazioni del salto in alto maschile. Occhi puntati su Gianmarco Tamberi.