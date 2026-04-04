Roma candidata ai Mondiali di Atletica 2029-2031

Trasmesse a World Athletics le carte ufficiali: il Governo sostiene il progetto con una lettera del ministro Abodi. Decisione attesa a settembre.
Avviato l’iter internazionale per la candidatura di Roma
La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha presentato a World Athletics la candidatura della città di Roma per l’organizzazione dei Campionati del Mondo di atletica leggera 2029 o 2031.
Il dossier è stato ritenuto valido dal Governo, che ha garantito il proprio sostegno attraverso una lettera firmata dal Ministro per lo Sport Andrea Abodi, inserita nella documentazione ufficiale trasmessa alla federazione internazionale.
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Scadenza il 5 agosto per completare il dossier
Secondo le procedure stabilite da World Athletics, le città candidate avranno tempo fino al 5 agosto per integrare la documentazione, comprese le necessarie garanzie di sostenibilità economica.
Su questo fronte è previsto un confronto con il Governo per definire tutti gli aspetti legati alle coperture finanziarie del progetto. La decisione finale sull’assegnazione dei Campionati del Mondo è attesa nel mese di settembre.
Il precedente del 1987 allo Stadio Olimpico
L’Italia ha ospitato una sola volta i Mondiali di atletica leggera: nel 1987, proprio allo Stadio Olimpico di Roma, teatro dal 29 agosto al 6 settembre della rassegna iridata.
Lo stesso impianto aveva già accolto i Giochi Olimpici del 1960 e i Campionati Europei del 1974, oltre a essere stato recentemente sede della più importante competizione continentale.