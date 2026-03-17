Mondiali indoor di Torun, le azzurre a caccia di medaglie: Dosso e Battocletti guidano l’Italia

Dal 20 marzo in Polonia scatta la rassegna iridata: riflettori su Dosso nei 60 metri e Battocletti nei 3000, ma le chance azzurre sono diffuse in più discipline.

Scattano venerdì 20 marzo a Torun, in Polonia, i Campionati Mondiali indoor di atletica leggera. L’Italia femminile si presenta con ambizioni importanti, trascinata da alcune punte di eccellenza ma con diverse carte da giocare in più discipline.

Dosso punta all’oro nei 60 metri

Grande attesa nei 60 metri per Zaynab Dosso, protagonista di una stagione straordinaria. L’azzurra ha firmato il record italiano con 6.99, condividendo la miglior prestazione mondiale stagionale con Julien Alfred.

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Dopo il bronzo di Glasgow e l’argento di Nanchino, l’obiettivo è il titolo. La concorrenza è altissima, con atlete come Dina Asher-Smith, Amy Hunt ed Ewa Swoboda. Da seguire anche la giovanissima Kelly Doualla, al debutto mondiale.

Bonora nei 400, sfida europea

Nei 400 metri l’Italia si affida ad Alessandra Bonora, in un contesto guidato da atlete come Henriette Jaeger e Lieke Klaver, pronte a giocarsi il podio in una gara molto aperta.

Ostacoli: Carmassi e Di Lazzaro contro Charlton

Nei 60 ostacoli fari puntati sulla primatista mondiale Devynne Charlton, favorita per il tris iridato. L’Italia schiera Giada Carmassi ed Elisa Di Lazzaro, chiamate a inserirsi in un lotto molto competitivo.

800 metri: Coiro e Pellicoro contro Hodgkinson

Negli 800 metri il riferimento è Keely Hodgkinson, fresca di record mondiale indoor. Le azzurre Eloisa Coiro e Laura Pellicoro proveranno a centrare la finale in una gara di altissimo livello.

1500 metri: Zenoni e Cavalli outsider

Nei 1500 metri l’Italia si presenta con Marta Zenoni e Ludovica Cavalli, in un contesto dominato da atlete come Jessica Hull e Georgia Hunter Bell.

Battocletti sogna nei 3000

È però nei 3000 metri che si concentrano le maggiori aspettative. Nadia Battocletti, al debutto mondiale indoor, arriva dopo aver stabilito due record italiani stagionali.

La trentina punta al podio contro le etiopi Freweyni Hailu e Aleshign Baweke, in una gara storicamente dominata dalle africane.

Iapichino tra le favorite nel lungo

Nel salto in lungo, Larissa Iapichino si presenta con la seconda misura mondiale stagionale e con il successo nel World Indoor Tour. Le principali rivali saranno Agate de Sousa, Annik Kälin e le statunitensi.

Pentathlon: Gerevini cerca il colpo

Nel pentathlon, Sveva Gerevini è alla terza partecipazione iridata indoor e punta a migliorare i piazzamenti precedenti. Favorita la statunitense Anna Hall, con la polacca Adrianna Sulek-Schubert tra le principali rivali.