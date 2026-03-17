Sport is my life. Larissa Iapichino

Sorridente, determinata e con lo sguardo già rivolto al futuro: Larissa Iapichino si conferma una delle protagoniste più luminose dell’atletica italiana contemporanea. Nell’intervista rilasciata a Sportface, per Sport is my life, l’azzurra si racconta con autenticità, ripercorrendo un cammino fatto di talento, lavoro e continua evoluzione.

Dai primi passi nella ginnastica fino alla scoperta dell’atletica, nata quasi per caso dopo aver assistito a una gara dei 10.000 metri femminili, il percorso di Larissa è stato segnato da una crescita costante e consapevole. Una carriera già impreziosita da traguardi importanti, come il record mondiale Under 20 nel 2021 e il prestigioso salto da 7.06 metri realizzato a Palermo nel 2025, che ne certifica il definitivo salto di qualità sulla scena internazionale.

Fondamentale nel suo sviluppo è stato il rapporto con la famiglia: accanto a lei il padre e allenatore Gianni Iapichino e la madre Fiona May, due figure che rappresentano non solo un’eredità sportiva di altissimo livello, ma anche un punto di riferimento umano e tecnico. Con loro condivide valori, approccio al lavoro e una visione dello sport fatta di disciplina e passione.

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Nel corso dell’intervista emerge il profilo di un’atleta matura, consapevole dei propri mezzi ma allo stesso tempo focalizzata sul miglioramento quotidiano. Dalla cura del gesto tecnico all’attenzione per l’aspetto mentale, ogni dettaglio diventa parte di un percorso orientato alla massima performance.

Lo sguardo è ora rivolto ai prossimi appuntamenti, dove Larissa sarà chiamata a confermare il suo status e a compiere un ulteriore salto di qualità. Con il talento, la dedizione e la solidità che la contraddistinguono, il futuro dell’atletica italiana parla sempre più il suo nome.

Guarda l’intervista su SPORT IS MY LIFE

Sport is my life è un viaggio intimo nella vita degli atleti lontano dalla luce dei riflettori. Ritratti di ragazzi in rampa di lancio ma anche di veterani che lottano per rimanere (o tornare) ai vertici della propria disciplina, attraverso tutto ciò che alimenta il mondo dello sport: fatica, determinazione, sogno, gioia, delusione, umanità; con lo sguardo sempre orientato al futuro, al prossimo obiettivo