Mondiali atletica 2029 e 2031, Mei dopo il no a Roma: “C’è rammarico, gli azzurri avrebbero meritato l’evento”

Il presidente della FIDAL commenta l’assegnazione a Nairobi e Monaco di Baviera: “Candidatura di altissimo livello, abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità”.

“Accogliamo la decisione di World Athletics con rispetto, ma c’è rammarico”. Il presidente della FIDAL Stefano Mei commenta così la mancata assegnazione a Roma dei Mondiali di atletica del 2029 e del 2031.

World Athletics ha scelto Nairobi per l’edizione del 2029 e Monaco di Baviera per quella del 2031. Per la capitale del Kenya sarà la prima volta dei Mondiali in Africa. Le altre due candidate erano Roma e Londra.

Mei: “La candidatura di Roma era solida e credibile”

Il presidente federale ha rivendicato la qualità del lavoro svolto per il progetto italiano.

“Accogliamo la decisione di World Athletics con rispetto, consapevoli di aver presentato una candidatura di altissimo livello, costruita con professionalità, competenza e passione”, ha dichiarato Mei.

Secondo il numero uno della FIDAL, il progetto di Roma era “solido, credibile e all’altezza dei più importanti standard internazionali”, con un lavoro portato avanti fino in fondo da tutte le componenti coinvolte.

Il ringraziamento al Governo e alle istituzioni

Mei ha poi ringraziato il Governo italiano e tutte le istituzioni che hanno sostenuto la candidatura, sottolineando come il loro appoggio abbia rappresentato un elemento importante del dossier.

Per il presidente federale, il sostegno ricevuto ha confermato quanto l’Italia creda nell’atletica e nella propria capacità di organizzare grandi eventi internazionali.

“Sapevamo che la competizione sarebbe stata durissima”

Il presidente della FIDAL ha riconosciuto l’alto livello delle altre proposte in corsa, spiegando che il rischio di non ottenere l’assegnazione era stato messo in conto fin dall’inizio.

Roma, però, secondo Mei avrebbe rappresentato “la scelta migliore” per capacità organizzative, contesto e soprattutto per gli atleti.

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Il rammarico per la generazione azzurra

Il passaggio più sentito riguarda proprio gli atleti italiani, protagonisti di una fase particolarmente positiva nelle ultime stagioni internazionali.

“Il rammarico è soprattutto per questa favolosa generazione di ragazze e ragazzi che avrebbe meritato di concludere la propria carriera nel contesto di un Mondiale nel proprio Paese”, ha concluso Mei.

Il presidente FIDAL ha comunque espresso fiducia nella capacità di Nairobi di organizzare una manifestazione all’altezza degli standard richiesti da World Athletics.

Coe: “Quattro candidature eccellenti”

Anche il presidente di World Athletics Sebastian Coe ha sottolineato la qualità del processo di selezione.

“Abbiamo avuto la fortuna di ricevere quattro candidature eccellenti per le edizioni del 2029 e del 2031”, ha dichiarato, spiegando che la decisione non è stata semplice.

Coe ha inoltre evidenziato come la scelta delle prossime sedi si inserisca nella strategia di crescita globale dell’atletica, con i Mondiali che nelle prossime tre edizioni toccheranno Asia, Africa ed Europa: Pechino nel 2027, Nairobi nel 2029 e Monaco di Baviera nel 2031.