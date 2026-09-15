Sinner torna ad allenarsi a Montecarlo: rientro fissato a Pechino, poi la sfida a Zverev per il numero 1

L’altoatesino ha ripreso a lavorare in campo dopo le settimane trascorse al J Medical per il ginocchio destro. Il ritorno è previsto all’ATP 500 di Pechino, al via il 30 settembre.

Jannik Sinner è tornato ad allenarsi in campo a Montecarlo e mette nel mirino il rientro nel circuito. Il numero uno del mondo ha condiviso una sessione con il giovane francese Hugo Jathiere, allievo del Piatti Tennis Center, l’accademia dell’ex allenatore dell’altoatesino Riccardo Piatti.

Un segnale positivo dopo le settimane trascorse al J Medical di Torino per curare l’infiammazione al ginocchio destro che lo aveva fermato il 13 luglio, il giorno successivo al successo a Wimbledon contro Alexander Zverev.

Sinner, il rientro è previsto a Pechino

Il ritorno alle competizioni è fissato all’ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre. Nell’entry-list figurano anche Alexander Zverev e Novak Djokovic, mentre Carlos Alcaraz ha scelto il contemporaneo torneo ATP 500 di Tokyo.

La trasferta asiatica aprirà una fase particolarmente importante della stagione di Sinner, chiamato a verificare innanzitutto la risposta del ginocchio e poi a difendere la leadership mondiale dall’assalto di Zverev.

Shanghai primo snodo nella corsa al numero 1

Dopo Pechino, Sinner è iscritto anche al Masters 1000 di Shanghai. Proprio in Cina Zverev avrà la prima possibilità concreta di provare ad avvicinarsi ulteriormente alla vetta del ranking ATP.

Il tedesco, reduce dal secondo titolo Slam stagionale conquistato agli US Open, guida già la Race 2026 con 700 punti di vantaggio sull’azzurro.

Nella classifica ATP basata sui risultati delle ultime 52 settimane, invece, Sinner conserva il primo posto con 11.500 punti e un margine di 1.810 punti su Zverev.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sinner dovrà difendere 3.550 punti entro fine anno

La parte finale della stagione sarà però particolarmente delicata per l’italiano, che dovrà difendere complessivamente 3.550 punti conquistati nel finale del 2025.

Il bottino comprende i 1.500 punti delle Nitto ATP Finals, i 1.000 del Masters 1000 di Parigi, i 500 dell’ATP 500 di Pechino, altri 500 dell’ATP 500 di Vienna e i 50 ottenuti con il secondo turno a Shanghai.

Se dovesse confermare lo stesso calendario della passata stagione, Sinner potrebbe quindi incrementare il proprio bottino rispetto al 2025 soltanto a Shanghai.

Nello stesso periodo dello scorso anno Zverev aveva invece raccolto 1.080 punti, elemento che rende ancora più interessante il duello tra i due per chiudere il 2026 in vetta alla classifica mondiale.

Dopo Shanghai possibile nuova sfida a Vienna

Il confronto tra Sinner e Zverev potrebbe proseguire anche all’Erste Bank Open di Vienna. Entrambi figurano tra gli iscritti e potrebbero ritrovarsi dopo la finale del 2025 vinta dall’altoatesino.

Sinner, già campione a Vienna nel 2023 e nel 2025, potrebbe diventare il secondo giocatore a conquistare almeno tre edizioni del torneo dopo Brian Gottfried, vincitore quattro volte.

Una settimana di allenamenti per testare il ginocchio

Il programma immediato prevede allenamenti quotidiani per tutta la settimana. L’obiettivo è verificare la tenuta del ginocchio e aumentare progressivamente i carichi in vista del ritorno ufficiale.

Per Sinner sarà l’inizio di un finale di stagione particolarmente intenso. Nel 2026 ha già conquistato Wimbledon e i primi cinque Masters 1000 dell’anno, diventando agli Internazionali d’Italia il secondo giocatore dopo Novak Djokovic a vincere almeno una volta tutti i tornei della categoria.

Ora la priorità è tornare al cento per cento. Poi inizierà il vero duello con Zverev per difendere il numero uno del mondo fino alla fine della stagione.