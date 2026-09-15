Basket, Mondiali: l’Italia in carrozzina domina l’Argentina, esordio amaro per le azzurre del 3×3

Mondiali di basket: super Carossino in Canada, azzurre beffate. Giornata agrodolce per i nostri colori: la nazionale in carrozzina vola in Canada, esordio amaro invece per le ragazze del 3×3.

Mondiali basket in carrozzina: Carossino trascina l’Italia ai quarti contro l’Argentina

L’Italia entra tra le migliori 8 al Mondiale di basket in carrozzina di Ottawa. Gli azzurri battono l’Argentina 71-44 e affronteranno la Polonia per una semifinale che manca dal 2010, anno in cui centrammo il 4° posto.

La partita si decide praticamente subito: il 22-9 dei primi 10 minuti racconta la netta differenza in campo tra noi e i sudamericani. Il vero protagonista della sfida è Filippo Carossino, che segna 11 punti nei 20 minuti iniziali e chiude a quota 19. Nel secondo quarto l’Argentina abbozza una reazione d’orgoglio e va negli spogliatoi sul 35-21, ma al rientro in campo Carossino e Sbuelz chiudono la pratica, spingendo il vantaggio oltre i 20 punti. Il tecnico Fabio Castellucci è felice: “Sono davvero soddisfatto di aver raggiunto questo primo obiettivo, affatto scontato in un Mondiale di così alto livello”. Anche Joel Boganelli sottolinea la tenuta mentale dei suoi, visto che la stanchezza post-Stati Uniti si faceva sentire. “Abbiamo giocato bene tutti e 40 i minuti”, spiega in maniera schietta, guardando già al match in programma stasera alle 20:45.

Mondiale di basket 3×3 femminile Under 23: l’Egitto beffa l’Italia in Cina

Parte in salita l’avventura azzurra al Mondiale di basket 3×3 femminile Under 23 di Wuhan. L’Italia perde contro l’Egitto per 14-17 e ora ha bisogno di una vittoria scacciacrisi contro le Filippine.

L’approccio sul parquet è ottimo, con Daba Diakhoumpa che spinge subito la squadra avanti di 4 punti. Le nordafricane però non cedono, pareggiano con Tamara Ibrahim e poi scappano via sul più 4 grazie ai centri di Farida Hassan Adel Hassan Mossad e Jana Wael Wagih Elshamy. Le ragazze reagiscono bene, si affidano ancora a Diakhoumpa per accorciare le distanze e trovano il sudato pareggio a quota 11 con Lavinia Lucantoni.

C’è persino il tempo per rimettere la testa avanti di 1 punto, ma nell’ultimo minuto si spegne la luce. L’Egitto impatta di nuovo e sfrutta la mira di Radwa Alaaeldin Abdelrahman Abdelaal, che infila i 2 canestri decisivi per chiudere la gara. All’Italia resta tanto amaro in bocca nonostante l’ottima prova di Diakhoumpa, che mette a referto 6 punti e 8 rimbalzi. Una doccia fredda che complica la classifica.

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