Conference League, finale 2028 allo Juventus Stadium: Torino scelta dalla UEFA

Il Comitato Esecutivo riunito a Salonicco ha premiato la candidatura italiana presentata dalla FIGC con Juventus e Comune di Torino. Ufficializzate anche le sedi delle altre finali europee del 2028 e 2029.

La finale della UEFA Conference League 2028 si giocherà allo Juventus Stadium di Torino. L’ufficialità è arrivata nel corso della riunione del Comitato Esecutivo UEFA svoltasi oggi a Salonicco, in Grecia.

La candidatura era stata presentata a giugno dalla FIGC con la collaborazione della Juventus e del Comune di Torino, con il coinvolgimento anche della Regione Piemonte e, per gli aspetti relativi alla ricettività, di Federalberghi Torino.

Torino torna a ospitare una finale UEFA

Lo Juventus Stadium vanta già una significativa esperienza nell’organizzazione di grandi appuntamenti internazionali. Nel 2014 ha ospitato la finale di Europa League tra Siviglia e Benfica, mentre nel 2021 è stato teatro di due incontri delle Finals di Nations League: Belgio-Francia e la finale per il terzo posto tra Italia e Belgio.

Nel 2022 l’impianto torinese ha inoltre ospitato la finale di UEFA Women’s Champions League tra Lione e Barcellona.

La finale di Conference League 2028 si aggiunge così agli altri grandi eventi calcistici già assegnati all’Italia nei prossimi anni: la fase finale dell’Europeo Under 19 femminile del 2029 e UEFA Euro 2032, che sarà organizzato insieme alla Turchia.

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Malagò: “Un riconoscimento importante per tutto il sistema sportivo italiano”

Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha accolto con soddisfazione la decisione della UEFA, sottolineando il valore dell’assegnazione per Torino e per l’intero movimento calcistico italiano.

“L’assegnazione della finale di Conference League 2028 a Torino è un’ottima notizia e conferma, ancora una volta, l’apprezzamento e la fiducia della UEFA nei confronti dell’Italia”, ha dichiarato.

Malagò ha evidenziato anche l’importanza dei grandi eventi internazionali come occasione di promozione del Paese e investimento sul futuro dello sport, indicando Torino come una città in grado di svolgere un ruolo di primo piano nel panorama europeo.

Le finali UEFA assegnate per il 2028 e 2029

Nel corso della stessa riunione il Comitato Esecutivo UEFA ha ufficializzato anche le sedi delle altre principali finali europee.

UEFA Champions League: Monaco nel 2028, Barcellona nel 2029.

UEFA Women’s Champions League: Lione nel 2028, Cardiff nel 2029.

UEFA Europa League: Bucarest nel 2028, Belgrado nel 2029.

UEFA Conference League: Torino nel 2028, Budapest nel 2029.

UEFA Super Cup: Amsterdam nel 2027, Astana nel 2028.

UEFA Futsal Champions League: Biel nel 2027.

Per Torino si tratta quindi di un nuovo riconoscimento internazionale, con lo Juventus Stadium che tornerà a essere il palcoscenico di una finale europea a distanza di quattordici anni da quella di Europa League del 2014.