MotoGP e GT World Challenge su Sky e NOW: GP d’Austria e round di Zandvoort dal 17 al 20 settembre

Nuovo weekend di motori su Sky: MotoGP protagonista al Red Bull Ring con gara domenica alle 14, mentre il GT World Challenge Europe torna in pista a Zandvoort con due gare tra sabato e domenica.

Nuovo weekend di motori su Sky e in streaming su NOW da giovedì 17 a domenica 20 settembre. Il programma comprende il Gran Premio d’Austria di MotoGP, quindicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale, e l’ottavo round del GT World Challenge Europe sul circuito di Zandvoort.

La MotoGP sarà protagonista al Red Bull Ring di Spielberg, con diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre il GT World Challenge Europe sarà trasmesso tra Sky Sport F1 e Sky Sport Max. Tutti gli appuntamenti saranno disponibili anche in streaming su NOW.

MotoGP, il GP d’Austria da giovedì 17 settembre

Il weekend della MotoGP prenderà il via giovedì alle 16 con la conferenza stampa dei piloti.

Venerdì spazio alle prime prove libere alle 10.40 e alle prequalifiche delle 14.55. Sabato la MotoGP tornerà in pista alle 10.05 per le seconde libere, quindi alle 10.45 per le qualifiche e alle 14.55 per la Sprint.

Il momento più atteso arriverà domenica 20 settembre alle 14, con il via del Gran Premio d’Austria.

Nel corso del fine settimana saranno impegnate anche Moto2, Moto3 e Harley-Davidson Bagger World Cup.

La squadra Sky per il Motomondiale

La telecronaca della MotoGP sarà affidata a Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini condurrà gli approfondimenti prima e dopo le gare, con gli aggiornamenti dal circuito curati da Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni.

Il commento di Moto2 e Moto3 sarà invece affidato a Rosario Triolo e Mattia Pasini.

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GT World Challenge Europe, doppio appuntamento a Zandvoort

Nel weekend spazio anche alle quattro ruote con l’ottavo round del GT World Challenge Europe, in programma sull’iconico circuito di Zandvoort, nei Paesi Bassi.

Race 1 scatterà sabato 19 settembre alle 14.45 su Sky Sport F1, mentre Race 2 è prevista domenica 20 alle 14.15 su Sky Sport Max. Entrambe le gare saranno visibili anche in streaming su NOW.

GP d’Austria MotoGP: il programma completo su Sky e NOW

Giovedì 17 settembre

Ore 14.15 – Paddock Pass

Ore 16.00 – Conferenza stampa piloti

Venerdì 18 settembre

Ore 8.55 – Moto3, Prove Libere 1

Ore 9.45 – Moto2, Prove Libere 1

Ore 10.40 – MotoGP, Prove Libere 1

Ore 11.40 – Paddock Live

Ore 13.10 – Paddock Live

Ore 13.15 – Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14.00 – Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 14.55 – MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 16.15 – Paddock Live Show

Ore 16.45 – Talent Time

Sabato 19 settembre

Ore 8.35 – Moto3, Prove Libere 2

Ore 9.20 – Moto2, Prove Libere 2

Ore 10.05 – MotoGP, Prove Libere 2

Ore 10.45 – MotoGP, Qualifiche

Ore 11.40 – Paddock Live

Ore 12.30 – Paddock Live

Ore 12.45 – Moto3, Qualifiche

Ore 13.35 – Moto2, Qualifiche

Ore 14.30 – Paddock Live

Ore 14.55 – MotoGP, Sprint

Ore 15.45 – Paddock Live Show

Ore 16.30 – Talent Time

Ore 17.00 – Harley-Davidson Bagger World Cup, Gara 1 (differita)

Domenica 20 settembre

Ore 8.55 – Harley-Davidson Bagger World Cup, Gara 2

Ore 9.35 – Warm Up MotoGP

Ore 10.00 – MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30 – Paddock Live

Ore 11.00 – Moto3, Gara

Ore 12.00 – Paddock Live

Ore 12.15 – Moto2, Gara

Ore 13.15 – Paddock Live

Ore 13.30 – Grid

Ore 14.00 – MotoGP, Gara

Ore 15.00 – Zona Rossa

Ore 16.00 – Race Anatomy

GT World Challenge Europe: il programma di Zandvoort

Sabato 19 settembre

Ore 14.45 – Race 1, Sky Sport F1 e NOW

Domenica 20 settembre

Ore 14.15 – Race 2, Sky Sport Max e NOW

Dove seguire MotoGP e GT World Challenge

Per tutto il fine settimana saranno disponibili aggiornamenti, risultati, highlights e approfondimenti anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

Il GP d’Austria della MotoGP sarà quindi il fulcro del weekend motoristico, con Sprint sabato pomeriggio e gara domenica alle 14, affiancato dalle due sfide del GT World Challenge Europe a Zandvoort.