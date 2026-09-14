Nell’edizione dei record dei Giochi del Mediterraneo per l’Italia (224 medaglie conquistate, battuto il record che resisteva da Bari ’97), l’atletica italiana ha portato un grande contributo con 33 medaglie
L’intervento a “Un mare di azzurri” del presidente FIDAL Stefano Mei parte da questo dato per ripercorrere i passi della Federazione degli ultimi anni, a partire da Tokyo 2020, fino agli ultimi successi agli Europei di Birmingham, con una certezza che accompagna il movimento verso Los Angeles ’28 con un occhio sulla candidatura dei Mondiali 2029 di Roma.
L’atletica italiana in Europa non ha rivali, ma si può puntare ancora più in alto, parola del Presidente Mei
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