“Aldair. Cuore giallorosso”, il documentario sulla leggenda della Roma arriva su Sky e NOW

Il film diretto da Simone Godano ripercorre la storia umana e sportiva dell’ex difensore brasiliano e il suo legame con la Roma. Prima visione il 18 settembre alle 21.15 su Sky Documentaries e alle 23 su Sky Sport Uno.

Un viaggio tra Roma e il Brasile per raccontare Aldair oltre il calciatore. Venerdì 18 settembre arriva in prima visione “Aldair. Cuore giallorosso”, documentario diretto da Simone Godano e dedicato a una delle figure più amate della storia dell’AS Roma.

Il film sarà trasmesso alle 21.15 su Sky Documentaries e alle 23 su Sky Sport Uno, sarà disponibile in streaming su NOW e anche on demand.

Il legame tra Aldair, la Roma e la città

Il documentario non si limita a ripercorrere la carriera di uno dei più grandi difensori della sua generazione, ma mette al centro il rapporto costruito nel tempo tra Aldair, la Roma e la tifoseria giallorossa.

Il punto di partenza è il 30 novembre 2025 allo Stadio Olimpico, in occasione delle celebrazioni per il sessantesimo compleanno dell’ex difensore prima di Roma-Napoli. Da quel momento prende forma un racconto che attraversa appartenenza, identità e memoria, andando alla ricerca dell’uomo dietro il campione.

Un viaggio tra Italia e Brasile

A guidare la narrazione è lo scrittore Sandro Bonvissuto, tifoso romanista, protagonista di un percorso tra Italia e Brasile alla scoperta delle radici di Aldair.

Dalle spiagge di Rio de Janeiro ai luoghi simbolo di Roma, il documentario ricostruisce il cammino personale e professionale di un calciatore che ha sempre mantenuto un profilo discreto, pur diventando uno dei simboli più riconoscibili della storia recente del club.

La voce narrante è affidata a Claudio Amendola.

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Tredici stagioni con la maglia della Roma

Aldair ha vestito la maglia giallorossa per tredici stagioni, dal 1990 al 2003, costruendo nel tempo un rapporto particolare con la città e con i tifosi.

La sua storia viene raccontata attraverso immagini d’archivio, materiali inediti e testimonianze provenienti dal mondo del calcio, dello spettacolo e della cultura romanista.

Tra gli interventi presenti nel film figurano quelli di Carlo Verdone, Francesco Totti, Giuseppe Giannini e Zico, che contribuiscono a ricostruire tanto il valore sportivo quanto quello umano dell’ex difensore brasiliano.

Dove vedere “Aldair. Cuore giallorosso”

“Aldair. Cuore giallorosso” è una produzione Grøenlandia, Sky Italia, Inhouse e Duende Film, in collaborazione con Rai Cinema, AS Roma e Radio Rock.

Il documentario andrà in onda venerdì 18 settembre alle 21.15 su Sky Documentaries e alle 23 su Sky Sport Uno. Sarà inoltre disponibile in streaming su NOW e on demand.