Scherma, sinergia tra FIS e Regione Abruzzo: a Sulmona il ritiro della sciabola femminile azzurra

Presentato all’Aquila un programma articolato su tre progetti: il collegiale della Nazionale, “Stoccate Sociali” e “Pink Mask”, iniziativa internazionale dedicata alla formazione delle maestre di sciabola.

Federazione Italiana Scherma e Regione Abruzzo rafforzano la collaborazione con un programma che unisce alto livello, formazione e inclusione sociale. Le nuove iniziative sono state presentate a Palazzo Silone, all’Aquila, dal delegato regionale FIS Vincenzo De Bartolomeo e dall’assessore regionale allo sport Mario Quaglieri, alla presenza del CT della Nazionale di sciabola femminile Andrea Aquili e dell’azzurra Manuela Spica.

Il progetto si sviluppa su tre direttrici: il ritiro della Nazionale italiana di sciabola femminile a Sulmona, le attività sociali di “Stoccate Sociali” e il percorso internazionale di formazione “Pink Mask”.

A Sulmona il ritiro della Nazionale di sciabola femminile

Uno degli appuntamenti principali sarà l’allenamento collegiale della Nazionale italiana di sciabola femminile, in programma a Sulmona dal 18 al 25 settembre.

Il ritiro, diretto dal commissario tecnico Andrea Aquili, inizierà con due giornate dedicate alla categoria Under 17. Dal 20 settembre saliranno invece in pedana anche le atlete Under 20 e Assolute.

Il collegiale rappresenterà un passaggio importante nella preparazione alla nuova stagione di Coppa del Mondo, che prenderà il via a metà ottobre con la trasferta di Orano, in Algeria.

“Stoccate Sociali” tra scuole, over 60 e Nastro Rosa

Dal 18 al 22 settembre Sulmona ospiterà anche “Stoccate Sociali”, iniziativa dedicata alle società abruzzesi che hanno aderito ai progetti promossi dalla Federazione Italiana Scherma sul territorio.

Il programma comprende attività di promozione nelle scuole, iniziative rivolte agli over 60 e il progetto “Nastro Rosa”, che utilizza la pratica schermistica come supporto nei percorsi di riabilitazione delle donne operate di tumore al seno, attraverso allenamenti specifici sviluppati in collaborazione con il mondo scientifico.

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“Pink Mask”, formazione internazionale per le maestre di sciabola

Il terzo pilastro della collaborazione sarà “Pink Mask”, progetto formativo rivolto al settore tecnico e in particolare alle donne impegnate nell’insegnamento della sciabola.

L’iniziativa coinvolgerà rappresentanti provenienti da sette Paesi stranieri, trasformando l’Abruzzo in un punto di incontro internazionale per la formazione e il confronto tra maestre specializzate nella disciplina.

De Bartolomeo: “Abruzzo al centro della scherma italiana ed europea”

Il delegato regionale FIS Vincenzo De Bartolomeo ha sottolineato il valore complessivo del progetto, capace di riunire attività agonistica, formazione, promozione e funzione sociale dello sport.

“La collaborazione tra la Federazione Italiana Scherma e la Regione ha consentito di costruire un progetto che coniuga alto livello, formazione, promozione e valore sociale dello sport”, ha spiegato, ringraziando la Regione Abruzzo per il sostegno al programma.

De Bartolomeo ha inoltre evidenziato l’importanza del ritiro della Nazionale femminile in un momento particolarmente significativo della preparazione alla nuova stagione internazionale.

Quaglieri: sport come strumento di crescita e inclusione

L’assessore regionale allo sport Mario Quaglieri ha posto l’accento sulla capacità del progetto di coniugare preparazione agonistica, formazione tecnica, promozione territoriale e inclusione sociale.

La presenza della Nazionale e di rappresentanti di sette Paesi, secondo Quaglieri, offre all’Abruzzo una vetrina importante, mentre le attività rivolte a scuole, anziani e donne impegnate in percorsi di riabilitazione mostrano la capacità della scherma di coinvolgere fasce diverse della popolazione.

Aquili: “Un ritiro importante per tutte le categorie”

Il CT Andrea Aquili ha espresso soddisfazione per la scelta di organizzare il collegiale in Abruzzo, sottolineando come il progetto coinvolga non soltanto la squadra Assoluta, ma anche le categorie Under 17 e Under 20.

Per il commissario tecnico si tratta di un appuntamento di inizio stagione particolarmente utile sia dal punto di vista agonistico sia per la promozione della scherma sul territorio.

Spica torna nella sua terra con la Nazionale

Particolarmente significativo il ritorno in Abruzzo di Manuela Spica, protagonista nel 2026 con il bronzo individuale e l’oro a squadre agli Europei Under 23 di Cagliari e con il bronzo a squadre agli Europei Assoluti di Antony insieme a Michela Battiston, Mariella Viale e Claudia Rotili.

“Un onore tornare nella mia terra, dove sono nata e cresciuta, per un ritiro della Nazionale”, ha dichiarato la sciabolatrice, pronta a cominciare proprio da Sulmona una nuova stagione internazionale.

Per l’Abruzzo si apre così una settimana nella quale la scherma sarà protagonista non soltanto attraverso l’attività della Nazionale, ma anche grazie a progetti dedicati alla formazione e al valore sociale dello sport.