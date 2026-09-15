Mondiali di atletica 2029 e 2031: scelte Nairobi e Monaco, bocciata la candidatura di Roma.

World Athletics assegna le prossime due edizioni iridate: nel 2029 prima volta in Africa, nel 2031 ritorno in Germania. Niente da fare per Roma e Londra.

Nairobi e Monaco di Baviera ospiteranno i Mondiali di atletica leggera del 2029 e del 2031. La decisione è arrivata al termine della 242ª riunione del Consiglio di World Athletics, svoltasi a Budapest tra ieri e oggi.

Non è stata quindi premiata la candidatura di Roma, che era in corsa insieme a Londra per ottenere una delle due edizioni.

Nairobi 2029: prima volta dei Mondiali in Africa

L’assegnazione a Nairobi segna un passaggio storico per l’atletica mondiale: l’edizione del 2029 sarà infatti la prima dei Campionati del Mondo disputata nel continente africano.

Due anni più tardi, nel 2031, la rassegna iridata tornerà invece in Germania, con Monaco di Baviera scelta come sede. Le gare si svolgeranno nello storico Stadio Olimpico della città.

Per la Germania si tratterà della terza edizione dei Mondiali ospitata nel Paese.

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Roma fuori dalla corsa

La candidatura italiana non è riuscita dunque a convincere il Consiglio di World Athletics. Roma aveva presentato la propria proposta per ospitare una delle due edizioni, ma la scelta finale è ricaduta su Nairobi e Monaco.

Stessa sorte per Londra, altra città che aveva avanzato la propria candidatura.

Coe: “Quattro candidature eccellenti”

Il presidente di World Athletics Sebastian Coe ha sottolineato l’alto livello delle proposte ricevute: “Abbiamo avuto la fortuna di ricevere quattro candidature eccellenti per il 2029 e il 2031, per il Consiglio non è stata una decisione facile”.

Coe ha inoltre evidenziato come “la qualità, l’ambizione e l’impegno” delle quattro città abbiano confermato la forza e l’attrattiva globale dei Campionati Mondiali di atletica leggera.

Il presidente di World Athletics ha poi spiegato che Nairobi e Monaco hanno presentato due progetti molto solidi e differenti tra loro, ma entrambi capaci di offrire prospettive importanti per la crescita e la visibilità della disciplina.

Due edizioni molto diverse tra loro

Il 2029 porterà quindi il grande atletismo mondiale per la prima volta in Africa, mentre il 2031 segnerà il ritorno della rassegna in una sede dalla forte tradizione sportiva come Monaco di Baviera.

Per Roma resta invece la delusione per un’assegnazione sfumata, al termine di una selezione che World Athletics ha definito particolarmente competitiva.

Le dichiarazioni del Presidente FIDAL Stefano Mei (fonte FIDAL)

“Accogliamo la decisione di World Athletics con rispetto, consapevoli di aver presentato una candidatura di altissimo livello, costruita con professionalità, competenza e passione. Il progetto Roma era solido, credibile e all’altezza dei più importanti standard internazionali. Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità e sono orgoglioso del lavoro svolto da tutte le persone che hanno contribuito alla candidatura”.

“Desidero innanzitutto ringraziare il Governo italiano e tutte le Istituzioni per il sostegno pieno e convinto che hanno assicurato alla nostra candidatura. È stato un elemento fondamentale e ha dimostrato quanto il nostro Paese creda nell’atletica e nella capacità dell’Italia di organizzare grandi eventi internazionali”.

“Naturalmente avremmo desiderato un esito diverso. Ma eravamo consapevoli, dall’inizio, che la competizione sarebbe stata estremamente difficile: tutte le candidature erano di primissimo livello e ciascuna presentava caratteristiche e motivazioni molto forti. In un contesto di questo tipo, non ottenere l’assegnazione era una delle possibilità che abbiamo ovviamente considerato. Riteniamo che quella di Roma sarebbe stata la scelta migliore, per capacità organizzative, per il contesto e soprattutto per gli atleti”.

“Siamo certi che Nairobi dimostrerà di essere all’altezza della manifestazione garantendo gli standard che noi avremmo offerto – ha concluso il Presidente Mei. “Dopo gli straordinari successi della nostra atletica nelle ultime sei stagioni internazionali, il rammarico è soprattutto per questa favolosa generazione di ragazze e ragazze che avrebbe meritato di concludere la propria carriera nel contesto di un Mondiale nel proprio paese”.